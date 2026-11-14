'मैदान बदला, अंदाज नहीं' वापसी करते ही सूर्यकुमार यादव ने मचाई तबाही, 285 के स्ट्राइक रेट से कूटे रन

शनिवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के ग्रुप डी मैच में पूर्व भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सिर्फ 21 गेंदों पर नाबाद 60 रन बनाए. उनकी इस पारी की मदद से मुंबई ने हैदराबाद के 172 रनों के लक्ष्य को 41 गेंदें शेष रहते हुए 7 विकेट से हासिल कर लिया. जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस ग्राउंड पर खेले गए इस मैच में सूर्यकुमार ने 285.71 के शानदार स्ट्राइक रेट से 6 चौके और 5 छक्के लगाए. उन्होंने सिर्फ 15 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और मुंबई की शानदार जीत में अहम भूमिका निभाई. इसके बाद सूर्यकुमार ने इंस्टाग्राम पर मैच की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा,"मैदान अलग, काम वही. लड़कों के साथ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की अच्छी शुरुआत. आगे और ऊपर की ओर."

बात अगर मैच की करें तो, पहले गेंदबाजी करने का फैसला करने के बाद, मुंबई के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, जिससे टीम ने 13.1 ओवर में 3 विकेट खोकर 174 रन बना लिए. युवा मुशीर खान ने 24 गेंदों पर 51 रनों की अहम पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे. वहीं, अंगकृष रघुवंशी ने 13 गेंदों पर 27 रन बनाकर टीम को अच्छी शुरुआत दी, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे.

हार्दिक तमोरे ने 16 गेंदों पर 22 रन बनाए, जिसके बाद मुशीर और सूर्यकुमार ने शानदार साझेदारी करते हुए जीत की कमान संभाली. मुशीर को 12वें ओवर में अजय देव गौड़ ने आउट किया. उस समय तक मुशीर और सूर्यकुमार के बीच 65 रनों की साझेदारी हो चुकी थी. हालांकि, सूर्यकुमार ने सुनिश्चित किया कि टीम को आगे कोई परेशानी न हो. अंत में शिवम दुबे ने 5 गेंदों पर नाबाद 13 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के शामिल थे.

इससे पहले, बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 172 रन बनाए. टीम के लिए अभिराथ रेड्डी ने सबसे ज्यादा 35 रन (24 गेंदों पर) बनाए. कोदिमेला हिमातेजा ने 16 गेंदों पर 25 रन बनाए, जबकि कप्तान चामा मिलिंद ने 12 गेंदों पर 22 रनों की तेज पारी खेली. प्रणव वर्मा ने भी 14 गेंदों पर 18 रन बनाए. शुरुआती झटकों से उबरते हुए हैदराबाद ने एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया.

मुंबई के लिए बाएं हाथ के स्पिनर मैक्सवेल स्वामीनाथन सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने अपने 4 ओवरों में 23 रन देकर 3 विकेट लिए. शिवम दुबे और सायराज पाटिल ने दो-दो विकेट लिए, जबकि शार्दुल ठाकुर और अथर्व अंकोलेकर ने एक-एक विकेट हासिल किया. हैदराबाद के लिए अजय देव गौड़ ने दो विकेट लिए, लेकिन एकतरफा पीछा करते हुए मुंबई की बल्लेबाजी लाइन-अप बहुत ज्यादा मजबूत साबित हुई.

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