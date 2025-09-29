मैं 12वें ओवर तक बैठा ही नहीं... पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में प्रेशर को लेकर NDTV से बोले सूर्य कुमार यादव

Suryakumar Yadav Interview on NDTV: एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में खेला गया. जहां टीम इंडिया पांच विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. पाकिस्तान के खिलाफ मिली ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने NDTV के साथ हुई खास चर्चा के दौरान पाकिस्तान की हरकतों का जवाब देते हुए कहा, 'हमने केवल मैच जीतने पर ध्यान केंद्रित किया. हमारे लिए खास बात ये है कि हमने एशिया कप का खिताब जीत लिया है. लास्ट में ट्रॉफी आई या नहीं आई. हम एशिया कप जीत गए ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि थी.'

बातचीत के दौरान भारतीय टीम के कप्तान ने स्वीकार किया कि फाइनल मैच में उनके ऊपर काफी दबाव था. उन्होंने स्वीकार किया किया उनकी दिल की धड़कनें काफी बढ़ गई थीं. उन्होंने कहा, 'जब आप अपने खिलाड़ियों को खेलते हुए देखते हैं तो आपको प्रेशर समझ में आता है. उन्होंने कहा कि उस वक्त मेरी दिल की धड़कनें 150 से ऊपर धड़क रही थी. उन्होंने कहा कि इसके बाद मैंने वहां मौजूद कोचों से पूछा कि मुझे ऐसा लग रहा है तो आप लोगों को कैसा लग रहा है?'

सूर्यकुमार यादव के मुताबिक उनका कहना था, 'ये प्रेशर झेलना तो हमारा काम है. हम ऐसा इसलिए करते हैं कि ताकि आप लोग बाहर जाकर अच्छा प्रदर्शन कर सकें.'

दबाव के बारे में सूर्यकुमार यादव ने विस्तार से बताया

करियर का रहा सबसे मुश्किल मुकाबला

बातचीत के दौरान सूर्यकुमार यादव ने ये भी माना कि पाकिस्तान के खिलाफ खेला गया यह मुकाबला उनके करियर का सबसे मुश्किल मुकाबला रहा. उन्होंने कहा, 'हां, मैदान पर बहुत दबाव था.'

सूर्या ने अभिषेक शर्मा की सराहना की

एशिया कप के दौरान जबरदस्त लय में नजर आए युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की भी उन्होंने जमकर तारीफ की. सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'इस पूरे टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा ने कमाल का प्रदर्शन किया.'

12वें ओवर के बाद बैठा ही नहीं

सूर्यकुमार यादव ने कहा कि उनपर इतना दबाव था कि वो 12वें ओवर के बाद अपनी सीट पर बैठे ही नहीं. उन्होंने कहा कि 12वें ओवर के बाद वो ड्रेसिंग रूम में वॉक ही करते रहे.

