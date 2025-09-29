विज्ञापन
विशेष लिंक

मैं 12वें ओवर तक बैठा ही नहीं... पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में प्रेशर को लेकर NDTV से बोले सूर्य कुमार यादव

Suryakumar Yadav Interview on NDTV: एशिया कप के 17वें सीजन में ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव NDTV के साथ खास बातचीत की है.

Read Time: 3 mins
Share
मैं 12वें ओवर तक बैठा ही नहीं... पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में प्रेशर को लेकर NDTV से बोले सूर्य कुमार यादव
भारतीय कप्तान ने NDTV के साथ की खास बातचीत
  • एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में 28 सितंबर को खेला गया था
  • भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने फाइनल में दबाव की बात स्वीकार करते हुए अपनी दिल की धड़कनें 150 से ऊपर बताईं
  • सूर्यकुमार यादव ने कहा कि टीम ने केवल मैच जीतने पर ध्यान केंद्रित किया और एशिया कप खिताब जीत लिया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Suryakumar Yadav Interview on NDTV: एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में खेला गया. जहां टीम इंडिया पांच विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. पाकिस्तान के खिलाफ मिली ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने NDTV के साथ हुई खास चर्चा के दौरान पाकिस्तान की हरकतों का जवाब देते हुए कहा, 'हमने केवल मैच जीतने पर ध्यान केंद्रित किया. हमारे लिए खास बात ये है कि हमने एशिया कप का खिताब जीत लिया है. लास्ट में ट्रॉफी आई या नहीं आई. हम एशिया कप जीत गए ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि थी.'

बातचीत के दौरान भारतीय टीम के कप्तान ने स्वीकार किया कि फाइनल मैच में उनके ऊपर काफी दबाव था. उन्होंने स्वीकार किया किया उनकी दिल की धड़कनें काफी बढ़ गई थीं. उन्होंने कहा, 'जब आप अपने खिलाड़ियों को खेलते हुए देखते हैं तो आपको प्रेशर समझ में आता है. उन्होंने कहा कि उस वक्त मेरी दिल की धड़कनें 150 से ऊपर धड़क रही थी. उन्होंने कहा कि इसके बाद मैंने वहां मौजूद कोचों से पूछा कि मुझे ऐसा लग रहा है तो आप लोगों को कैसा लग रहा है?'

सूर्यकुमार यादव के मुताबिक उनका कहना था, 'ये प्रेशर झेलना तो हमारा काम है. हम ऐसा इसलिए करते हैं कि ताकि आप लोग बाहर जाकर अच्छा प्रदर्शन कर सकें.'

दबाव के बारे में सूर्यकुमार यादव ने विस्तार से बताया 

बातचीत के दौरान सूर्या ने स्वीकार किया कि फाइनल मुकाबले में उनके ऊपर काफी दबाव था. उन्होंने स्वीकार किया कि उनके दिल की धड़कनें काफी बढ़ गई थीं. सूर्या ने कहा, 'जब आप अपने खिलाड़ियों को खेलते हुए देखते हैं तो आपको प्रेशर समझ में आता है.'

उन्होंने कहा, 'उस वक्त मेरी दिल की धड़कनें 150 से ऊपर धड़क रही थीं. मैंने वहां मौजूद कोचों से पूछा कि मुझे ऐसा लग रहा है तो आप लोगों को कैसा लग रहा है?' उनका कहना था, 'ये प्रेशर झेलना तो हमारा काम है. हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आप लोग बाहर जाकर अच्छा प्रदर्शन कर सकें.'

करियर का रहा सबसे मुश्किल मुकाबला 

बातचीत के दौरान सूर्यकुमार यादव ने ये भी माना कि पाकिस्तान के खिलाफ खेला गया यह मुकाबला उनके करियर का सबसे मुश्किल मुकाबला रहा. उन्होंने कहा, 'हां, मैदान पर बहुत दबाव था.'

सूर्या ने अभिषेक शर्मा की सराहना की

एशिया कप के दौरान जबरदस्त लय में नजर आए युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की भी उन्होंने जमकर तारीफ की. सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'इस पूरे टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा ने कमाल का प्रदर्शन किया.'

12वें ओवर के बाद बैठा ही नहीं 

सूर्यकुमार यादव ने कहा कि उनपर इतना दबाव था कि वो 12वें ओवर के बाद अपनी सीट पर बैठे ही नहीं. उन्होंने कहा कि 12वें ओवर के बाद वो ड्रेसिंग रूम में वॉक ही करते रहे. 

यह भी पढ़ें- शर्माजी का बेटा नहीं चला... तो वर्मा जी ने कर दिया कमाल, जानें कौन है इलेक्ट्रीशियन का बेटा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Suryakumar Ashok Yadav, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com