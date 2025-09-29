विज्ञापन
अश्लील मैसेज और बॉथरूम में CCTV कैमरे... दिल्ली पुलिस के वो 30 सवाल, आश्रम में 'अय्याशी' के सबूत पर डर्टी बाबा की बोलती बंद

चैतन्यानंद सरस्वती को यूपी के आगरा से रविवार को गिरफ्तार कर दिल्‍ली लाया गया है. आगरा के ताजगंज इलाके के एक होटल से शनिवार रात करीब 3 बजकर 30 मिनट पर गिरफ्तार किया.

  • दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद को यूपी के आगरा से गिरफ्तार कर 5 दिन की पुलिस हिरासत में लिया है.
  • चैतन्यानंद पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है और आरोपों को निराधार बताते हुए सवालों का जवाब नहीं दे रहा है.
  • पुलिस ने चैतन्यानंद के मोबाइल और आईपैड फोरेंसिक जांच के लिए भेजे हैं और आश्रम में भी निशानदेही कराएगी.
दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक डर्टी बाबा चैतन्यानंद पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है.  यौन उत्पीड़न केस के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती को पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है. पुलिस स्टेशन आने के बाद चैतन्यानंद ने शाम होते ही फल खाने डिमांड की थी. बाबा को फल खाने में दिए गए, मगर इसके बाद भी वो सवालों के जवाब पुलिस को नहीं दे रहा. हर बार अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बता रहा है. रात भर चैतन्यानंद को पुलिस लॉकअप में रखा गया, जहां लॉकअप में CCTV की मदद से नज़र रखी जा रही है. लॉकअप में एक चादर और कंबल है. दिल्ली पुलिस के DCP, ACP और इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स ने चैतन्यानंद से पूछताछ की, लेकिन चैतन्यानंद पुलिस को पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है.

बाबा से पूछे जाने वाले सवाल

  • आपका पूरा नाम, आश्रम या संस्था का पता और पद क्या है?
  • आप कितने समय से दिल्ली के इस आश्रम में रह रहे हैं?
  • आपके आश्रम से कितने अनुयायी जुड़े हैं?
  • आपके खिलाफ जो शिकायत और आरोप हैं, उन पर आपका क्या कहना है?
  • उस दिन-तारीख को आप कहां थे?
  • शिकायतकर्ता पीड़ित से आपका क्या संबंध है?
  • क्या आप घटना स्थल पर मौजूद थे?
  • आपके छात्राओं के दस्तावेज अपने पास क्यों रखे?
  • उनके मोबाइल क्यों छीने?
  • उन्हें घरवालों से बात क्यों नहीं करने दी?
  • उन्हें क्यों धमकाया?
  • रात में छात्राओं को अपने कमरे में क्यों बुलाते थे?
  • आपने छात्राओं को जो अश्लील मैसेज किए, उसे क्या समझा जाए?
  • आप छात्राओं को अपने साथ विदेश ले जाने का ऑफर क्यों देते थे?
  • अच्छे होटलों में रुकवाने और डिनर की पेशकश क्यों करते थे?
  • सभी सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस आपके मोबाइल पर क्यों था?
  • लेडीज वॉशरूम के बाहर सीसीटीवी कैमरा क्यों लगवाया?
  • आपके साथ महिला डीन और 2 वार्डन छात्राओं को आपके रूम में ले जाने के लिए दबाव क्यों बनाती थी? 
  • आप जो छात्राओं को  मैसेज भेजते थे वो वार्डन डिलीट क्यों करवाती थीं?
  • अब तक आपने कितने मोबाइल का इस्तेमाल किया?
  • आपके आश्रम/संस्था की फंडिंग कहां से आती है?
  • क्या आपके पास फंड/दान का हिसाब-किताब है?
  • किन-किन बैंकों में खाते हैं और कौन संचालन करता है?
  • आपके पास मौजूद मोबाइल, लैपटॉप, दस्तावेज़ या कैमरे में क्या-क्या जानकारी/रिकॉर्डिंग है?
  • CCTV फुटेज में दिख रहे लोग कौन हैं?
  • क्या आप अपने फोन की चैट/कॉल डिटेल्स की पुष्टि करते हैं?
  • क्या आपने कभी संबंधित व्यक्ति को बुलाया/मिलने के लिए कहा?
  • क्या आपके सामने आरोपियों/गवाहों के बयान सही हैं या आप खारिज करते हैं?
  • घटना से पहले और बाद में आपकी गतिविधियां क्या थीं?
दिल्ली पुलिस ने बाबा के पास से बरामद मोबाइल और आईपैड को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है. दिल्ली पुलिस बाबा को आश्रम लेकर पहुंची है, जहां पीड़ितों की निशानदेही पर एक मेमो तैयार किया जाएगा. इसके अलावा बाबा को कुछ अन्य जगहों पर भी दिल्ली पुलिस ले जा सकती है. कुल मिलाकर पुलिस तथ्य, घटनाक्रम, और सबूत को आपस में मिलाने के लिए सवाल करेगी.चैतन्यानंद सरस्वती को यूपी के आगरा से रविवार को गिरफ्तार कर दिल्‍ली लाया गया है. आगरा के ताजगंज इलाके के एक होटल से शनिवार रात करीब 3 बजकर 30 मिनट पर गिरफ्तार किया. 17 छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोपी चैतन्यानंद पिछले काफी समय से फरार चल रहा था. 

