पिता की तरह बाएं हाथ से बैटिंग नहीं करते हैं सुरेश रैना के बेटे, देखें क्यूट Video

पिता से अलग तरह के बल्लेबाज़ हैं रियो

सुरेश रैना के बेटे रियो का वीडियो वायरल होने के बाद एक बात का सबसे ज़्यादा ज़िक्र हो रहा है और वो ये है कि रैना के बेटे रियो इसमें राईट हैंड से बैटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं. जबकि सुरेश रैना एक बांए (लेफ्ट) हाथ के बल्लेबाज़ रहे हैं. इसी को लेकर फैंस मज़ेदार कॉमेंटस करते हुए नज़र आ रहे हैं.

फैंस का कहना है कि अब रैना की चेन्नई की टीम में वापसी होगी. कुछ का कहना है कि अब रैना टीम में आ रहे हैं और जडेजा जा रहे हैं (So He is coming back ? And Jaddu going?)



बता दें कि आईपीएल सीज़न 15 के दौरान ही जडेजा और चेन्नई की टीम के बीच अनबन की ख़बरें सामने आई थी. जडेजा ने आईपीएल 2022 के आखिर के कुछ मैच भी नहीं खेले थे. तब से ही ये कहा जा रहा है कि रविंद्र जडेजा और चेन्नई की टीम के बीच सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है. इसके अलावा सुरेश रैना को चेन्नई की टीम ने आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में खरीदा ही नहीं था. इसके बाद अब चेन्नई टीम के द्वारा रैना के बेटे की वीडियो शेयर किए जाने के बाद तरह-तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं. कहा जा रहा है कि अब रैना अगले आईपीएल सीज़न में हमें खेलते हुए नज़र आएंगे.

