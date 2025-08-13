विज्ञापन
सुरेश रैना की बढ़ी टेंशन, अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में ED ने किया तलब, आज होगी पूछताछ

Suresh Raina Summoned By ED: सुरेश रैना की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. ईडी की तरफ से उन्हें समन भेजा गया है. 13 अगस्त यानी कि आज उन्हें राजधानी दिल्ली स्थित ईडी के दफ्तर में जवाब सवाल के लिए पेश होना है.

सुरेश रैना की बढ़ी टेंशन, अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में ED ने किया तलब, आज होगी पूछताछ
Suresh Raina
  • भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजकर आज दिल्ली कार्यालय में पेश होने को कहा है.
  • ईडी की जांच अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet से जुड़ी हुई है, जिसके संदर्भ में रैना से पूछताछ होगी.
  • सुरेश रैना को इस मामले में अपना बयान दर्ज करवाना अनिवार्य है, जो आज ईडी के सामने होगा.
Suresh Raina Summoned By ED: भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. जी हां, ईडी की तरफ से उन्हें समन भेजा गया है. 13 अगस्त यानी कि आज उन्हें राजधानी दिल्ली स्थित ईडी के दफ्तर में पेश होना होगा. मामला अवैध सट्टेबाजी प्लैटफॉर्मम 1xBet की जांच से जुड़ा हुआ है. बताया जा रहा है कि मामले पर वो क्या बयान देंगे. इसपर सबकी नजर टिकी हुई है. 38 वर्षीय क्रिकेटर जो बयान देगा. उसे दर्ज किया जाएगा.

15 ठिकानों पर चलाया गया था तलाशी अभियान

प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से हाल ही में राजधानी दिल्ली से लेकर आर्थिक राजधानी मुंबई के अलावा हैदराबाद, जयपुर, मदुरै और सूरत में स्थित कुल 15 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था. जहां कई सट्टेबाजी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था.

क्रिकेट जगत में मची हलचल

इस मामले के सामने आने के बाद क्रिकेट जगत में हलचल मच गया है. क्योंकि रैना अकेले ऐसे क्रिकेटर नहीं हैं जो इस तरह के ऐप्स को प्रमोट करते हैं. उनके अलावा भी कई खिलाड़ी ऐसे कार्य में संलिप्त हैं.

हाल ही में राणा दग्गुबाती और प्रकाश राज पर भी गिरी थी गाज

रैना से पहले हाल ही में तेलंगाना पुलिस ने राणा दग्गुबाती और प्रकाश राज समेत करीब 25 बड़े स्टार के खिलाफ बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करने का मामला दर्ज किया था. जहां राणा और प्रकाश ने अपना बयान दर्ज कराते हुए कहा था कि उन्होंने किसी भी तरह का गलत काम नहीं किया है. मौजूदा समय में वह ऐसे प्लेटफॉर्म को प्रमोट नहीं करते हैं.

