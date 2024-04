वसीम अकरम और शोएब अख्तर नहीं बल्कि इस गेंदबाज का सामना करने से डर लगता था, सुरेश रैना ने बताया

सुरेश रैना ने किया खुलासा

Suresh Raina on which bowler he is scared of : "मिस्टर आईपीएल' के नाम से विख्यात सुरेश रैना(Suresh Raina) ने उस गेंदबाज के नाम का खुलासा किया है जिसके सामने बल्लेबाजी करना किसी चुनौती से कम नहीं होता था. यूं तो विश्व क्रिकेट में कई ऐसे गेंदबाज हुए हैं जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान किया है. चाहे वो शोएब अख्तर हों या फिर वसीम अकरम, ये दोनों ऐसे गेंदबाज रहे हैं जिनके सामने बल्लेबाजी करना किसी भी बल्लेबाज के लिए पहाड़ चढ़ने के समान होता था. वहीं, रैना ने भी अपने करियर में कई ऐसे गेंदबाजों का सामना किया था जिन्होंने अपने करियर में कई कमाल किए हैं. ऐसे मे ंरैना ने अब उस गेंदबाज के नाम के बारे में बात की है जिसके सामने उन्हें बल्लेबाजी करने में परेशानी होती थी. लल्लनटॉप को दिए इंटरव्यू में रैना ने उस गेंदबाज के नाम का खुलासा किया है.