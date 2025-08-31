सुरेश रैना ने चुने T-20 क्रिकेट में टॉप 3 दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज, इस खिलाड़ी को बताया सबसे तूफानी

Suresh Raina picks top 3 batsman in T20 Cricket: भारत के महान बल्लेबाज रहे सुरेश रैना ने वर्तमान क्रिकेट से दुनिया के टॉप तीन सबसे खतरनाक बल्लेबाज का चुनाव किया है. शुभंकर मिश्रा के यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए रैना ने टॉप तीन बल्लेबाजों का चुनाव किया है. पहले नंबर पर रैना ने साउथ अफ्रीका के दिग्गज हेनरिक क्लासेन को जगग दी है. हेनरिक क्लासेन को लेकर रैना ने कहा कि, मैंने उनके जैसे तूफानी बल्लेबाज नहीं देखा है. जिस अंदाज में हेनरिक क्लासेन छक्का लगाते हैं. वैसा बल्लेबाज विश्व क्रिकेट में काफी कम हैं. उनके जैसा छक्का लगाने वाला बल्लेबाज मैंने ज्यादा नहीं देखा है."

इसके बाद रैना ने दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा का चुनाव किया है, रैना ने अभिषेक शर्मा को लेकर कहा, "जिस तरह से अभिषेक बैटिंग करता है उसे देखकर काफी मजा आता है. युवी पा जी ने उनके पीछे काफी मेहनत की है. यह देखकर अच्छा लगता है कि युवा बल्लेबाज बेहतरीन खेल खेल रहे हैं. उसने 100 बनाया था वानखेड़े में वह कमाल का था."

इसके बाद रैना ने नंबर 3 पर सूर्यकुमार यादव को जगह दी है. सू्र्या को लेकर रैना ने कहा कि, "उनके पास काफी शॉट है. मैदान के चारों तरफ सूर्या शॉट मारते हैं. उनकी बल्लेबाजी शानदार है."

सुरेश रैना इसके अलावा ईशान किशन को लेकर भी पॉडकास्ट को लेकर बात की. रैना ने ईशान किशन को वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे अंडररेडेट बल्लेबाज करार दिया है. रैना ने कहा, "वह काफी मजबूत बल्लेबाज हैं. उसने दिखाया है कि वह क्या कर सकता है. जब वो खेलेगा तो काफी आगे जाएगा. उसके पास काफी तगड़े शॉट हैं."

इसके अलावा रैना ने माना है कि "पृथ्वी शॉ की वापसी होगी, वह इसके लिए मेहनत भी कर रहा है. और मुझे भरोसा है कि वह वापसी करने में सफल रहेगा.