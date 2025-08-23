कपिल शर्मा के शो के सेट पर कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक की लड़ाई वायरल, लोगों के यूं आए रिएक्शन 

कपिल शर्मा शो के नियमित कलाकार कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक का शुक्रवार को सेट पर उनके झगड़े का एक वीडियो वायरल होने के बाद सुर्खियां बटोर रहे हैं. वीडियो में, दोनों एक प्रैक्टिस सेशन को लेकर बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. क्लिप में कीकू, कृष्णा से पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं. "टाइमपास कर रहा हूं?" कृष्णा कहते हैं, "तो फिर ठीक है, आप करलो. मैं जाता हूं यहां से." इस पर कीकू कहते हैं, "बात ये है कि मुझे बुलाया है तो मैं अपना ख़त्म कर लूं पहले."

नाराज़ कृष्णा कहते हैं, "मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हारी इज़्ज़त करता हूं. इस पर कीकू कहते हैं, आप इसको ग़लत तरीक़े से लेके जा रहे हैं." यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि यह एक पीआर स्टंट है या नहीं, लेकिन इंटरनेट पर वीडियो पर कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं. एक यूज़र ने लिखा, "टाइमपास है, और कुछ नहीं." एक अन्य यूज़र ने लिखा, "चिंता मत करो, वैसे भी आजकल कुछ ख़ास कॉमेडी नहीं हो रही है" एक और उत्सुक यूज़र ने लिखा, "क्या हो रहा है?" द इंडियन एक्सप्रेस ने कीकू शारदा से संपर्क किया है, हालांकि उन्होंने वायरल वीडियो पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा कपिल शर्मा के शो का अभिन्न अंग हैं. नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होने वाला द ग्रेट इंडियन कपिल शो अपने नए एपिसोड में कई सफल उद्यमियों का स्वागत करेगा, जैसे कि होनासा कंज्यूमर की सह-संस्थापक ग़ज़ल अलघ और ओयो रूम्स के संस्थापक और सीईओ रितेश अग्रवाल. पेटीएम के संस्थापक और सीईओ विजय शेखर शर्मा भी इस शो में मौजूद रहेंगे.