IND vs AUS: 'पता नहीं मौका मिलेगा भी या नहीं', इस खिलाड़ी के प्लेइंग XI में जगह न मिलने से हैरान हैं सुरेश रैना

Suresh Raina on Rinku Singh: टी-20 टीम में रिंकू सिंह को जगह न मिलने से सुरेश रैना हैरान हैं. रैना को लगता है कि रिंकू को टीम में मौका मिलना चाहिए. चौथे टी-20 में ऑस्ट्रेलिया से मिली जात के बाद भारतीय पूर्व दिग्गज रैना ने रिंकू सिंह को लेकर बात की है. रैना ने कहा, "इस जीत के बाद, मुझे लगता है कि भारतीय टीम अगले मैच में भी जीत के लिए प्रयास करेंगे, मुझे नहीं पता कि रिंकू सिंह को कहां जगह मिलेगी. 2008 के बाद से हमने ऑस्ट्रेलिया में कोई सीरीज़ नहीं हारी है. मुझे लगता है कि सीरीज़ जीतने के बाद आने वाले मैचों में आप जो आत्मविश्वास बनाए रखेंगे, वह बेहद महत्वपूर्ण होगा."

रैना ने रिंकू को लेकर आगे कहा, "रिंकू निश्चित रूप से भारतीय चयनकर्ताओं और कोचों की योजना में हैं, लेकिन जितेश शर्मा ने पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था. वाशिंगटन सुंदर ने फिर से अच्छा प्रदर्शन किया. मुझे लगता है कि वे इस मैच में उसी टीम के साथ खेल सकते हैं, जब तक कि किसी को चोट न लग जाए. तब आप रिंकू को मौका दे सकते हैं. हालांकि, मुझे लगता है कि पांचवें टी-20 में भी वही प्लेइंग इलेवन होगी."

रिंकू सिंह और नितीश कुमार रेड्डी ही भारतीय टीम के दो ऐसे सदस्य हैं जो अभी तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी201 सीरीज़ में नहीं खेले हैं. पिछली वनडे सीरीज़ के दौरान लगी क्वाड्रिसेप्स की चोट से उबरने के दौरान गर्दन में ऐंठन की शिकायत के बाद नितीश कुमार रेड्डी पहले तीन मैचों से बाहर हो गए थे.

बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का आखिरी मैच 8 नवंबर को खेला जाएगा. इस समय भारतीय टीम पांच टी-20 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है. पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ था. सीरीज का आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए अहम है. यदि भारतीय टीम पांटवां मैच जीतने में सफल रही तो सीरीज जीतने में सफल हो जाएगी, अगर पांचवां मैच भारतीय टीम हार गई तो सीरीज 2-2 की बराबरी पर रहेगा.