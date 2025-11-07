विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs AUS: 'पता नहीं मौका मिलेगा भी या नहीं', इस खिलाड़ी के प्लेइंग XI में जगह न मिलने से हैरान हैं सुरेश रैना

Suresh Raina react on Rinku Singh: चौथे टी-20 में ऑस्ट्रेलिया से मिली जात के बाद भारतीय पूर्व दिग्गज रैना ने रिंकू सिंह को लेकर बात की है

Read Time: 2 mins
Share
IND vs AUS: 'पता नहीं मौका मिलेगा भी या नहीं', इस खिलाड़ी के प्लेइंग XI में जगह न मिलने से हैरान हैं सुरेश रैना
Suresh Raina big Statement on Rinku Singh
  • सुरेश रैना को रिंकू सिंह को टी-20 टीम में जगह न मिलने पर हैरानी हुई और वे उन्हें मौका मिलने के पक्ष में हैं
  • रैना ने कहा कि भारतीय टीम ने चौथे टी-20 में जीत हासिल की है और आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी है
  • पिछले मैच में जितेश शर्मा और वाशिंगटन सुंदर ने अच्छा प्रदर्शन किया है जिससे टीम में स्थिरता बनी हुई है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Suresh Raina on Rinku Singh: टी-20 टीम में रिंकू सिंह को जगह न मिलने से सुरेश रैना हैरान हैं. रैना को लगता है कि रिंकू को टीम में मौका मिलना चाहिए. चौथे टी-20 में ऑस्ट्रेलिया से मिली जात के बाद भारतीय पूर्व दिग्गज रैना ने रिंकू सिंह को लेकर बात की है. रैना ने कहा, "इस जीत के बाद, मुझे लगता है कि भारतीय टीम अगले मैच में भी जीत के लिए प्रयास करेंगे, मुझे नहीं पता कि रिंकू सिंह को कहां जगह मिलेगी. 2008 के बाद से हमने ऑस्ट्रेलिया में कोई सीरीज़ नहीं हारी है. मुझे लगता है कि सीरीज़ जीतने के बाद आने वाले मैचों में आप जो आत्मविश्वास बनाए रखेंगे, वह बेहद महत्वपूर्ण होगा."

रैना ने रिंकू को लेकर आगे कहा, "रिंकू निश्चित रूप से भारतीय चयनकर्ताओं और कोचों की योजना में हैं, लेकिन जितेश शर्मा ने पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था. वाशिंगटन सुंदर ने फिर से अच्छा प्रदर्शन किया. मुझे लगता है कि वे इस मैच में उसी टीम के साथ खेल सकते हैं, जब तक कि किसी को चोट न लग जाए. तब आप रिंकू को मौका दे सकते हैं.  हालांकि, मुझे लगता है कि पांचवें टी-20 में भी वही प्लेइंग इलेवन होगी."

Add image caption here

Add image caption here

रिंकू सिंह और नितीश कुमार रेड्डी ही भारतीय टीम के दो ऐसे सदस्य हैं जो अभी तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी201 सीरीज़ में नहीं खेले हैं.  पिछली वनडे सीरीज़ के दौरान लगी क्वाड्रिसेप्स की चोट से उबरने के दौरान गर्दन में ऐंठन की शिकायत के बाद नितीश कुमार रेड्डी पहले तीन मैचों से बाहर हो गए थे. 

बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का आखिरी मैच 8 नवंबर को खेला जाएगा. इस समय भारतीय टीम पांच टी-20 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है. पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ था. सीरीज का आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए अहम है. यदि भारतीय टीम पांटवां मैच जीतने में सफल रही तो सीरीज जीतने में सफल हो जाएगी, अगर पांचवां मैच भारतीय टीम हार गई तो सीरीज 2-2 की बराबरी पर रहेगा. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Suresh Kumar Raina, Rinku Khanchand Singh, Australia Vs India 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now