IND vs ZIM, T20 World Cup 2026: संजू सैमसन से नाराज दिखे सुनील गावस्कर, आउट होने के अंदाज पर दे दिया बड़ा बयान

Sunil Gavaskar on Sanju Samson Batting vs ZIM; T20 World Cup 2026: चेन्नई में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मुकाबले में भारत ने ज़िम्बाब्वे के खिलाफ मजबूत बल्लेबाज़ी का प्रदर्शन किया. इस मैच में संजू सैमसन ने 15 गेंदों में 24 रन की तेज़ पारी खेलकर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई. नामीबिया के खिलाफ एकमात्र मैच खेलने के बाद टूर्नामेंट में यह उनका दूसरा मुकाबला था. अपनी पारी में उन्होंने दो छक्के और एक चौका लगाया, जिससे दूसरे ओपनर अभिषेक शर्मा पर से दबाव कम हुआ.

हालांकि चौथे ओवर में ब्लेसिंग मुज़रबानी की धीमी गेंद पर वह बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में डीप मिड-विकेट पर रयान बर्ल के हाथों कैच आउट हो गए. गेंद अतिरिक्त उछाल ले गई और उनका शॉट सही तरीके से टाइम नहीं हो पाया. कमेंट्री के दौरान रवि शास्त्री ने कहा कि वह इस शॉट से निराश होंगे.

पूर्व महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने विश्लेषण करते हुए कहा कि सैमसन पहले भी इसी क्षेत्र में आउट होते रहे हैं. उन्होंने बताया कि विपक्षी टीम शॉर्ट गेंद के साथ डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर तैनात कर रणनीति अपनाती है. मुज़रबानी की लंबाई के कारण गेंद थोड़ी ज्यादा उछली और बल्ले के बीच में नहीं आई. अच्छी शुरुआत के बावजूद सैमसन एक बार फिर डीप में कैच दे बैठे और भारत ने 48 रन पर पहला विकेट गंवाया.

इरफान पठान ने भी टिप्पणी करते हुए कहा कि सैमसन ने टीम के हित में सकारात्मक पारी खेली.

Sanju Samson did his job. — Irfan Pathan (@IrfanPathan) February 26, 2026

अभिषेक शर्मा ने इस मैच में अहम अर्धशतक लगाया, जो इस टूर्नामेंट में उनका पहला पचासा था. 15 ओवर के बाद भारत का स्कोर 176/3 था और टीम बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही थी. कप्तान सूर्यकुमार यादव, जिन्हें आठ रन पर जीवनदान मिला था, 13 गेंदों में 33 रन बनाकर खतरनाक नजर आ रहे थे, लेकिन 15वें ओवर में रिचर्ड नगारवा ने उन्हें आउट कर अहम सफलता दिलाई.

उस समय हार्दिक पांड्या 8 गेंदों पर 12 रन बनाकर क्रीज़ पर थे, जबकि तिलक वर्मा ने अपनी पहली ही गेंद पर चौका लगाकर टीम की रन गति को बनाए रखा. भारत की नजर 220 से अधिक के स्कोर पर थी.

अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों पर 55 रन (चार चौके, चार छक्के) बनाए. संजू सैमसन की तेज़ शुरुआत की बदौलत भारत को टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ ओपनिंग साझेदारी मिली 23 गेंदों में 48 रन. सैमसन के आउट होने के बाद ईशान किशन ने नंबर तीन पर आकर 24 गेंदों में 38 रन की तेज पारी खेली. उन्होंने अभिषेक के साथ 42 गेंदों में 72 रन जोड़े और टीम का रन रेट 10 से ऊपर बनाए रखा.

ज़िम्बाब्वे की फील्डिंग भी सवालों के घेरे में रही. टीम ने दो अहम कैच छोड़े पहला ईशान किशन का 26 रन पर और दूसरा सूर्यकुमार यादव का आठ रन पर जिसका फायदा भारत को मिला और टीम ने मजबूत स्थिति हासिल कर ली.