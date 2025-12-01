सुनील गावस्कर का ऐलान, सचिन तेंदुलकर- रिकी पोंटिंग नहीं, यह दिग्गज है वनडे इतिहास का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी

Sunil Gavaskar on Virat Kohli : रांची वनडे में विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 52वां शतक लगाया. कोहली ने 135 रन की पारी खेली और भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई. कोहली के नाम अब 83 इंटरनेशनल शतक दर्ज हो गए हैं. कोहली की शतकीय पारी को देखकर गावस्कर गदगद हैं. 'लिटिल मास्टर' गावस्कर ने आखिरकार कोहली को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया. गावस्कर ने विराट कोहली को वनडे इतिहास का सबसे महान खिलाड़ी करार दे दिया है. भारतीय क्रिकेट के इस दिग्गज ने कहा कि "कोहली 50-ओवर के फॉर्मेट के बिना किसी शक के GOAT हैं और दावा किया कि ऑस्ट्रेलियाई लोगों से तारीफ़ पाना मुश्किल है. क्रिकेट इतिहास के सबसे महान बल्लेबाज़ों में से एक माने जाने वाले गावस्कर ने बताया कि कोहली के साथ और उनके खिलाफ़ खेलने वाला हर कोई उन्हें ODI खेलने वाला सबसे अच्छा बल्लेबाज़ कहता है."

गावस्कर ने कहा, “मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई शक है, मेरा मतलब है, सिर्फ़ मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि जो लोग उनके साथ और उनके खिलाफ़ खेले हैं, वे सभी इस बात से सहमत हैं कि वह ODI फॉर्मेट में सबसे महान हैं. देखिए, आप 52 शतक बनाते हैं, यह असल में आपको आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है, ऐसा कह सकते हैं."

गावस्कर ने स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत में कहा, "मैंने अभी सुना कि रिकी पोंटिंग ने कहा कि वह वनडे क्रिकेट में सबसे अच्छे हैं. तो, मेरा मतलब है, जब कोई, एक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान...वे इस बात से सहमत होंगे कि किसी ऑस्ट्रेलियाई से तारीफ मिलना बहुत, बहुत मुश्किल है. इसलिए, अगर कोई ऑस्ट्रेलियाई कहता है कि, आप सबसे अच्छे थे, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहस होनी चाहिए"

गावस्कर ने कहा कि "तेंदुलकर महान खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप पर हैं, लेकिन उन्होंने कोहली की तारीफ़ की कि वे उनसे आगे निकल गए. भारतीय क्रिकेट के इस महान खिलाड़ी ने कहा, "सचिन 51 शतकों के साथ बिल्कुल सही हैं. लेकिन जब आप महान सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ देते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आप कहां खड़े हैं."

बता दें कि कोहली ने रविवार (30 नवंबर) को रांची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले ODI में 120 गेंदों में 135 रन बनाए.यह उनका 52वां ODI शतक था, जो किसी एक फॉर्मेट में किसी खिलाड़ी का सबसे ज़्यादा शतक है. इससे पहले, सचिन तेंदुलकर के नाम 51 टेस्ट शतकों का रिकॉर्ड था. भारत ने पहला वनडे मैच 17 रन से जीत लिया. सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे निकल गई है.