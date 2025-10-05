'आश्चर्य नहीं है कि अब ...', गिल के वनडे कप्तान बनने के बाद सुनील गावस्कर ने की भारतीय क्रिकेट को लेकर भविष्यवाणी

Sunil Gavaskar on Shubman Gill : शुभमन गिल को भारत का नया वनडे कप्तान बनाया गया है जिसको लेकर अब पूर्व भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर ने रिएक्ट किया है. गावस्कर ने माना है कि अब आने वाले समय में गिल जल्द ही टी-20 इंटरनेशनल में भी भारत के कप्तान होंगे. गिल के कप्तान बनाए जाने पर इंडिया टूडे पर बात करते हुए गावस्कर ने इस बात को लेकर भविष्यवाणी की है गावस्कर का मानना ​​है कि यह फैसला मुख्य रूप से साउथ अफ्रीका, ज़िम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले 2027 के वनडे वर्ल्ड कप की भारत की तैयारी पर केंद्रित था. पूर्व भारतीय कप्तान ने यह भी दावा किया कि बीसीसीआई जल्द ही गिल को तीनों प्रारूपों के लिए कप्तान नियुक्त कर सकता है.



पूर्व कप्तान ने कहा, "मुझे आश्चर्य नहीं है क्योंकि आपको 2027, यानी अगले 50 ओवरों के वर्ल्ड कप का इंतज़ार करना होगा. फिलहाल, टी20 इंटरनेशनल की कप्तानी सूर्यकुमार यादव के हाथों में है, जिन्होंने हाल ही में हमें एशिया कप जिताया है. शुभमन उस समय उप-कप्तान थे. तो, साफ़ तौर पर संदेश यही है कि वह जल्द ही सभी प्रारूपों के कप्तान होंगे.

बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सभी प्रारूपों में तीन अलग-अलग कप्तान रखना 'व्यावहारिक रूप से असंभव' है. गावस्कर ने भी उनकी बात दोहराई और ज़ोर देकर कहा कि आदर्श रूप से एक टीम का सभी प्रारूपों में एक ही कप्तान होना चाहिए, लेकिन केवल तभी जब वह खिलाड़ी प्लेइंग इलेवन का निश्चित सदस्य हो.

सुनील गावस्कर ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "कप्तानी कोई भी करे, यह पूरी तरह तय होना चाहिए. उसे प्लेइंग इलेवन में स्वतः ही चुना जाना चाहिए. ऐसे में, आप उसे कप्तान बना सकते हैं. तीन अलग-अलग कप्तान रखना आसान नहीं है. टीम के बाकी खिलाड़ियों के लिए भी यह आसान नहीं है, जो तीनों फ़ॉर्मेट खेल रहे हों. अगर कोई खिलाड़ी एक फ़ॉर्मेट में कप्तानी करने लायक है, तो उसे तीनों फ़ॉर्मेट में कप्तान होना चाहिए."