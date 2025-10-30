विराट का 7.60 करोड़ का 'रॉयल' गैराज! बेंटले Flying Spur से ऑडी R8 LMX तक, जानिए किंग कोहली की 5 खास कारें

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दुनिया के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक, विराट कोहली, मैदान पर अपनी 'विराट' बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. लेकिन क्रिकेट के अलावा, उन्हें लग्जरी और हाई-स्पीड कारों से भी खास लगाव है. उनका गैराज किसी कार एंथुजियास्ट के सपने जैसा है, जिसमें रफ्तार, रॉयल्टी और बेहतरीन टेक्नोलॉजी का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है.
1. बेंटले Flying Spur: सबसे महंगी 'रॉयल्टी'
विराट कोहली के कलेक्शन में सबसे महंगी और आलीशान कारों में से एक Bentley Flying Spur है.
- खासियत
यह कार बेजोड़ लग्जरी और परफॉर्मेंस का कॉकटेल है.
- फीचर्स
इसका हाथ से बनाया गया इंटीरियर, बेहतरीन लेदर फिनिश और एडवांस टेक्नोलॉजी इसे एक फर्स्ट-क्लास ड्राइविंग अनुभव देती है. यह कार लग्जरी सेडान सेगमेंट में उनकी रॉयल लाइफस्टाइल के बारे में बताती है.
- कीमत
बेंटले फ्लाइंग स्पर की कीमत 5.25 करोड़ से शुरू होकर 7.60 करोड़ रुपये तक जाती है.
2. Audi R8 LMX
विराट कोहली लंबे समय तक ऑडी इंडिया के ब्रांड एंबेसडर रहे हैं, इसलिए उनके गैराज में ऑडी की कई शानदार कारें हैं, जिनमें Audi R8 LMX सबसे खास है.
- खासियत
यह एक लिमिटेड एडिशन मॉडल है, जिसकी दुनिया भर में केवल 99 यूनिट्स ही बनाई गई थीं.
- फीचर्स
इसमें 5.2-लीटर V10 इंजन मिलता है और यह दुनिया की पहली ऐसी प्रोडक्शन कार थी जिसमें लेजर हाई बीम लाइट्स (Laser High Beam Lights) दी गई थीं. यह उनकी रेसिंग और एक्सक्लूसिव चीजों के प्रति दीवानगी को दिखाता है.
- कीमत
ऑडी R8 LMX की कीमत 2.97 करोड़ रुपए से शुरू होती है.
3. Audi R8 V10 Plus
विराट के पास ऑडी की एक और दमदार सुपरकार R8 V10 Plus भी है.
- खासियत
यह कार जबरदस्त पावर (लगभग 610 हॉर्सपावर) और शानदार हैंडलिंग के लिए जानी जाती है.
- परफॉर्मेंस
यह सिर्फ करीब 3.2 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है, जो उनकी 'स्पीड' के प्रति लगाव को दर्शाता है.
- कीमत
Audi R8 V10 प्लस के टॉप मॉडल की कीमत 2.72 करोड़ रुपए है.
4. बेंटले कॉन्टिनेंटल GT
कोहली के कार कलेक्शन में एक और ब्रिटिश ग्रैंड टूरर Bentley Continental GT शामिल है.
- खासियत
यह कार लंबी दूरी की यात्रा के लिए बेहतरीन आराम और बेहतरीन परफॉर्मेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है.
- फीचर्स
यह पावरफुल W12 या V8 इंजन, लक्ज़री इंटीरियर और शानदार डिजाइन के लिए मशहूर है. कोहली को अक्सर दिल्ली की सड़कों पर इस कार को ड्राइव करते हुए देखा गया है.
- कीमत
बेंटले कॉन्टिनेंटल की कीमत 5.23 करोड़ से शुरू होकर 8.45 करोड़ तक जाती है.
5. रेंज रोवर Vogue
हाई-स्पीड स्पोर्ट्स कारों के साथ-साथ, विराट के पास एक दमदार लग्जरी SUV Range Rover Vogue भी है.
- खासियत
यह कार बेहतरीन ऑफ-रोड क्षमता के साथ-साथ शानदार लग्जरी के लिए जानी जाती है.
- कीमत
कार की कीमत 2.48 करोड़ रुपए से शुरू होती है.
