"तुम्हारा स्कोर 0 ही रहेगा.. ", जब विवियन रिचर्ड्स ने सुनील गावस्कर से लिया था पंगा, ऐसा कर मचा दिया था बवाल

Viv Richards' greatest sledges to Sunil Gavaskar: भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने विवियन रिचर्ड्स को लेकर एक मजेदार घटना का जिक्र किया है. गावस्कर ने कहा है कि एक बार विविलयन रिचर्ड्स ने उन्हें स्लेज किया था. बता दें कि सर विलियन रिचर्ड्स को विश्व क्रिकेट का सबसे महान बल्लेबाज माना जाता है. गावस्कर ने भी उन्हें विश्व क्रिकेट के महानतम में से एक करार दिया है. अब गावस्कर ने रिचर्ड्स को लेकर बात की और कहा है कि, "विव मैदान पर काफी टफ रहते थे. लेकिन उनके साथ मेरी दोस्ती मैदान के बाहर शानदार रही है. मैदान पर वह आपको हमेशा परेशान करने की कोशिश करते रहते थे. मैदान पर वो जब होते थे तो आपको सतर्क रहना होता था. वह आपको देखकर कभी भी स्माइल नहीं देते थे".

गावस्कर ने ये भी कहा कि," एक बार विवियन ने मुझे स्लेज किया था. एक बार मैं नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए गया था. मैलकम मार्शल मुझे गेंदबाजी कर रहे थे. उसने चौथी गेंद पर अंशुमन गायकवाड़ को आउट किया फिर पांचवीं गेंद पर दिलीप वेंगसरकर को आउट किया. फिर मैं बल्लेबाजी करने आया. "

गावस्कर ने आगे कहा, "जब मैं हैट्रिक गेंद को खेलने आया तो मैंने हैट्रिक बचा ली. इसके बाद ओवर खत्म हुआ तो विव मेरे पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने मुझसे कहा, "कोई बात नहीं....कोई बात नहीं..तुम किसी भी बल्लेबाजी क्रम पर बल्लेबाजी करने आओ, स्कोर 0 ही रहेगा."

"No matter what number you bat, the score is still zero."



