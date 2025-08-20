Asia Cup: भारत के वो सभी कप्तान, जिन्होंने एशिया कप में की है भारतीय टीम की कप्तानी

- एशिया कप 2025 का 17वां सीजन नौ सितंबर 2025 से शुरू होगा जिसमें सूर्यकुमार को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है
- सुनील गावस्कर एशिया कप में भारतीय टीम के पहले कप्तान थे जिन्होंने 1984 में खिताब जीताया था
- भारत एशिया कप में सबसे सफल टीम है जिसने अब तक कुल आठ बार ट्रॉफी जीती है
Asia Cup 2025: एशिया कप की सर्वश्रेष्ठ टीम कौन सी है? इसके लिए एक बार फिर से मंच सज चुका है. प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के 17वें सीजन का आगाज नौ सितंबर 2025 से हो रहा है. आगामी टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का ऐलान भी हो चूका है. एशिया कप 2025 के लिए सूर्यकुमार यादव को कप्तान बनाया गया है. 17वें सीजन का आगाज हो. उससे पहले बात करें देश के उन सभी कप्तानों के बारे में जिन्होंने एशिया कप में भारतीय टीम की अगुवाई की है, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-
सर्वप्रथम सुनील गावस्कर ने की थी टीम इंडिया की अगुवाई
एशिया कप में भारतीय टीम की अगुवाई करने का सर्वप्रथम सुनहरा मौका पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर को मिला था. साल 1984 में उन्हें टीम की कमान सौंपी गई थी. जहां वह खिताब उठाने में कामयाब हुए थे.
एशिया कप में भारतीय टीम की कप्तानी करने वाले सभी कप्तान
1984 - सुनील गावस्कर
1988 - दिलीप वेंगसरकर
1990 - मोहम्मद अजहरुद्दीन
1995 - मोहम्मद अजहरुद्दीन
1997 - सचिन तेंदुलकर
2000 - सौरव गांगुली
2004 - सौरव गांगुली
2008 - एमएस धोनी
2010 - एमएस धोनी
2012 - एमएस धोनी
2014 - विराट कोहली
2016 - एमएस धोनी
2018 - रोहित शर्मा
2022 - रोहित शर्मा
2023 - रोहित शर्मा
अब 2025 के लिए सूर्यकुमार यादव का चयन किया गया है.
एशिया कप की सबसे सफल टीम है भारत
टीम इंडिया एशिया कप की सबसे सफल टीम है. टूर्नामेंट के अबतक 16 सीजन खेले गए हैं. जहां भारतीय टीम के खाते में सर्वाधिक आठ बार ट्रॉफी आई है. उसके बाद श्रीलंका ने छह, जबकि पाकिस्तान ने दो बार प्रतिष्ठित खिताब पर अपना कब्जा जमाया है.
एशिया कप की सभी विजेता टीमें
1984: भारतीय टीम (वनडे)
1986: श्रीलंका टीम (वनडे)
1988: भारतीय टीम (वनडे)
1990-91: भारतीय टीम (वनडे)
1995: भारतीय टीम (वनडे)
1997: श्रीलंका टीम (वनडे)
2000: पाकिस्तान टीम (वनडे)
2004: श्रीलंका टीम (वनडे)
2008: श्रीलंका टीम (वनडे)
2010: भारतीय टीम (वनडे)
2012: पाकिस्तान टीम (वनडे)
2014: श्रीलंका टीम (वनडे)
2016: भारतीय टीम (टी20)
2018: भारतीय टीम (वनडे)
2022: श्रीलंका टीम (टी20)
2023: भारतीय टीम (वनडे)
