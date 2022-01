Ashes: स्टुअर्ट ब्रॉड ने बनाया रिकॉर्ड, बॉथम का रिकॉर्ड तोड़कर रच दिया इतिहास

Ashes: स्टुअर्ट ब्रॉर्ड ने बनाया रिकॉर्ड

खास बातें स्टुअर्ट ब्रॉड ने रचा इतिहास

इयान बॉथम के रिकॉर्ड को तोड़कर इंग्लैंड के बने नंबर वन गेंदबाज

एशेज में इंग्लैंड की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने

Most wickets in an Ashes bY England Bowler: इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) ने इतिहास रच दिया है. ब्रॉड ने जैसै ही पांचवें टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में डेविड वॉर्नर को आउट किया वैसे ही वो इंग्लैंड की ओर से एशेज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए. ऐसा कर उन्होंने पूर्व दिग्गज इयान बॉथम (Ian Botham) के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. बॉथम ने अपने टेस्ट करियर में एशेज सीरीज के दौरान 32 मैच खेलकर कुल 128 विकेट लिए थे. अब ब्रॉड 129 विकेट एशेज सीरीज में ले चुके हैं. इंग्लैंड के बॉब बिल्स ने 123 विकेट एशेज के दौरान चटकाए हैं. इंग्लैंड के एक और दिग्गज जेम्स एंडरसन ने अपने एशेज करियर में अबतक कुल 112 विकेट ले चुके हैं.