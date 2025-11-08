विज्ञापन
विशेष लिंक

'कोई और आपकी जगह ले लेगा...' कोहली और रोहित के भविष्य को लेकर स्टीव वॉ का बड़ा बयान

Steve Waugh on Virat Kohli and Rohit Sharma Future: र्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वॉ ने कोहली और रोहित के भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है जिसने फैन्स के बीच हलचल मचा दी है.

Read Time: 2 mins
Share
'कोई और आपकी जगह ले लेगा...' कोहली और रोहित के भविष्य को लेकर स्टीव वॉ का बड़ा बयान
Steve Waugh on Virat Kohli and Rohit Sharma: स्टीव वॉ का बड़ा बयान
  • स्टीव वॉ ने कहा कि खेल किसी भी खिलाड़ी से बड़ा होता है और खिलाड़ियों को यह समझना जरूरी है
  • खिलाड़ियों को खेल से ऊपर खुद को नहीं रखना चाहिए क्योंकि खेल हमेशा आगे बढ़ता रहता है
  • चयन समिति के अध्यक्ष को खिलाड़ियों से दूरी बनाए रखनी चाहिए ताकि वे कड़े फैसले ले सकें
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Steve Waugh Big Statement on Virat Kohli- Rohit Sharma Future: स्टीव वॉ ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर अपनी राय दी है. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वॉ ने कोहली और रोहित के भविष्य के बारे में पूछे गए सवाल का जबरदस्त जवाब दिया. पत्रकार विमल कुमार ने अपने यूट्यूब चैनल पर वॉ से पूछा कि क्रिकेट बोर्ड या चयन समिति के अध्यक्ष के लिए ऐसे प्रतिष्ठित खिलाड़ियों से निपटना कितना मुश्किल होता है, तो वॉ ने कहा कि "खेल किसी भी खिलाड़ी से बड़ा होता है."

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: AFP

स्टीव वॉ ने कहा, "खिलाड़ियों को कुछ ज़िम्मेदारी लेनी होगी और यह समझना होगा कि खेल व्यक्ति से बड़ा होता है. आप खुद को खेल से ऊपर नहीं रख सकते. आपको यह समझना होगा कि खेल आगे बढ़ता है और कोई और आपकी जगह ले लेगा. लेकिन आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, इसलिए मुझे लगता है कि खिलाड़ी खेल पर हुक्म नहीं चला सकते. आखिरकार, चयन समिति के अध्यक्ष को ही बेहतरी के लिए फैसला लेना होता है."

चयनकर्ता की खिलाड़ियों से दोस्ती ठीक नहीं

वॉ ने आगे कहा कि किसी टीम के मुख्य चयनकर्ता को भी खिलाड़ियों से कुछ दूरी बनाए रखनी चाहिए, ताकि वे खुलकर कड़े फैसले ले सकें. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "चयन समिति के अध्यक्ष के तौर पर आपको खिलाड़ियों के साथ खुला और ईमानदार रहना होगा.  आपको अपनी राय देनी होगी.  मुझे नहीं लगता कि आप खिलाड़ियों के बहुत ज़्यादा क़रीब रह सकते हैं. आपको कुछ दूरी बनाकर रखनी होगी क्योंकि कभी-कभी आपको मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ते हैं. हर चेयरमैन का काम करने का तरीक़ा अलग होता है."

Latest and Breaking News on NDTV

वॉ ने आगे कहा " मुझे उम्मीद है कि अजीत अगरकर के खिलाड़ियों के साथ अच्छे रिश्ते होंगे, लेकिन उन्हें कुछ दूरी भी रखनी होगी.  अनुभवी खिलाड़ियों - विराट कोहली, रोहित शर्मा - के साथ संवाद बहुत ज़रूरी है. आख़िरकार, चयन समिति के चेयरमैन को ही फ़ैसला लेना है,"

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Steve Waugh, Virat Kohli, Rohit Gurunath Sharma, India, Australia, Australia Vs India 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now