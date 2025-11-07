विज्ञापन
स्टीव वॉ ने क्विंटन डी कॉक नहीं इस भारतीय खिलाड़ी को बताया वनडे क्रिकेट का 'ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' बल्लेबाज

Steve Waugh Picks Greatest ODI Player of All Time: स्टीव वॉ ने यह भी कहा कि भारतीय टीम अब एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है और ऐसे क्रिकेटर पीढ़ी में एक बार ही आते हैं.

  • पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वॉ ने विराट कोहली को वनडे क्रिकेट का सर्वकालिक महान खिलाड़ी बताया है
  • विराट कोहली ने 305 वनडे मैचों में 14,255 रन बनाए हैं और 51 शतक लगाकर रिकॉर्ड बनाया है
  • सिडनी में कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 81 गेंदों पर 74 रन की नाबाद पारी खेली थी
Steve Waugh Picks Greatest ODI Player of All Time: पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वॉ ने भारतीय बल्लेबाज़ विराट कोहली की तारीफ करते हुए उन्हें वनडे क्रिकेट का “सर्वकालिक महान खिलाड़ी” और “पीढ़ी में एक बार आने वाला क्रिकेटर” बताया. वॉ ने कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही विश्व क्रिकेट के दिग्गज हैं, लेकिन वनडे प्रारूप में विराट की निरंतरता और क्लास उन्हें बाकी सभी से अलग बनाती है. विराट कोहली, जिन्होंने हाल ही में अपना 37वां जन्मदिन मनाया, अब तक के दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले वनडे खिलाड़ी हैं. उन्होंने अब तक 305 वनडे मैचों में 14,255 रन बनाए हैं, जिसमें 51 शतक शामिल हैं जो किसी भी बल्लेबाज़ द्वारा सबसे अधिक हैं.

कोहली ने वनडे क्रिकेट के इतिहास में 8,000 से लेकर 14,000 रन तक के सभी मील के पत्थर सबसे तेज़ी से पार किए हैं, जिससे उन्होंने अपनी “चेज़ मास्टर” की पहचान और मजबूत की है.

विराट ने सिडनी में दिखाया क्लास

पिछले महीने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में विराट ने 81 गेंदों पर 74 रनों की नाबाद पारी खेली. इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने 125 गेंदों पर 121 रन बनाए और भारत ने 237 रनों का लक्ष्य 9 विकेट से हासिल कर शानदार जीत दर्ज की.

वॉ ने कहा, “विराट कोहली को बल्लेबाज़ी करते देखना एक अनुभव है. गोल्ड कोस्ट के दर्शक भी उन्हें खेलते देखना चाहते हैं, लेकिन हर मैच में खेलना संभव नहीं है.”

नई पीढ़ी को लेकर बोले स्टीव वॉ

स्टीव वॉ ने यह भी कहा कि भारतीय टीम अब एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है. “विराट और रोहित ने टी20 प्रारूप से संन्यास लेकर नई पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए रास्ता खोला है. अब भारत के पास एक आधुनिक टी20 टीम है, जो जोश और प्रतिभा से भरी हुई है,” वॉ ने कहा.

“पीढ़ी में एक बार आने वाला क्रिकेटर”

वॉ ने अंत में कहा, “विराट कोहली जैसे खिलाड़ी बहुत कम देखने को मिलते हैं. वे खेल के हर प्रारूप में उत्कृष्ट हैं और मैदान पर उनकी उपस्थिति हमेशा खास होती है. ऐसे क्रिकेटर पीढ़ी में एक बार ही आते हैं, और अगर मौका मिले तो उन्हें खेलते हुए देखना किसी सौभाग्य से कम नहीं है.”

