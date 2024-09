विराट कोहली के दिमाग का फैन हुए स्टीव स्मिथ, जानें 'किंग' को लेकर क्या कुछ कहा

Steve Smith Praised Virat Kohli: मौजूदा समय के महान खिलाड़ियों में शामिल स्टीव स्मिथ ने भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को लेकर बड़ा बयान दिया है. उनका मानना है कि कोहली अपने दिमाग और काम करने के तरीके से एक ऑस्ट्रेलियाई हैं. स्टार स्पोर्ट्स के साथ हुई चर्चा के दौरान कंगारू दिग्गज बल्लेबाज ने यह बता कही है. उनका कहना है कि विराट कोहली अपने दिमाग और काम करने के तरीके से ऑस्ट्रेलियाई हैं.

स्टीव स्मिथ के मुताबिक विराट कोहली जिस मानसिकता के साथ मैदान में उतरते हैं और विपक्षी टीम के सामने चुनौती पेश करते हैं. वह पूरी तरह से हावी होने की कोशिश करते हैं. यही वजह है कि मौजूदा समय के भारतीय खिलाड़ियों में वह सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी नजर आते हैं.

Steve Smith said "Virat Kohli is a Wonderful Batsman, he is such a Great guy - we share messages every now again". [Star Sports] pic.twitter.com/PRTguvtQEl