'50 को 100 में बदलने की काबिलियत ..'. स्टीव स्मिथ ने वर्तमान क्रिकेट में इस बल्लेबाज को बताया सर्वश्रेष्ठ

Steve Smith react on Joe Root: स्टीव स्मिथ ने वर्तमान क्रिकेट में सबसे महान बल्लेबाज के तौर पर जो रूट का नाम लिया है.

Steve Smith big Statement on Joe Root
  • स्टीव स्मिथ ने जो रूट को वर्तमान क्रिकेट का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बताते हुए उनकी बल्लेबाजी की तारीफ की है.
  • स्मिथ ने रूट की 50 को 100 में तब्दील करने की क्षमता को असाधारण और कमाल की बताया है.
  • रूट ने ऑस्ट्रेलिया में अभी तक टेस्ट में कोई शतक नहीं बनाया है लेकिन उनकी काबिलियत पर इसका असर नहीं पड़ा है.
Steve Smith on Joe Root: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने जो रूट को लेकर बात की है और उन्हें वर्तमान क्रिकेट का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज करार दिया है. स्काई स्पोर्ट्स के साथ बात करते हुए स्मिथ ने रूट को लेकर अपनी राय दी है और कहा है कि जिस तरह से वो अपने 50 को 100 में तब्दील करते हैं वह असाधारण है. रूट को लेकर स्मिथ ने कहा कि भले ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में शतक नहीं लगाया है लेकिन इससे उनकी काबिलियित पर कोई असर नहीं पड़ता है. 

स्मिथ ने रूट को लेकर कहा, "मुझे लगता है कि सिर्फ़ भारत के खिलाफ सीरीज़ में ही नहीं, बल्कि पिछले लगभग दो सालों से वह कमाल का रहे हैं. 50 से 100 तक बड़े स्कोर बनाने की उसकी क्षमता कमाल की है.  शायद एक ऐसी चीज़ थी जिसके कारण वह काफ़ी समय टॉप पर बने हुए हैं.  50 को 100 में तब्दील करने की जो काबिलियत उनमें हैं वो किसी में नहीं है. यही कारण हैं कि वो इस समय बड़े स्कोर बना रहे हैं."

ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, " मुझे लगता है कि उसने ऑस्ट्रेलिया में शतक नहीं बनाया है. इस बारे में काफ़ी चर्चा हुई है और मुझे यकीन है कि वह अपनी बकेट लिस्ट में भी इसे ज़रूर शामिल करना चाहेगा. जैसा मैंने कहा, बल्लेबाज़ी के लिए, ख़ासकर टॉप ऑर्डर बल्लेबाज़ों के लिए, यह मुश्किल होने वाला है. एक ऑस्ट्रेलियाई नज़रिए से, उम्मीद है कि वह इस गर्मी में शतक नहीं बना पाएंगे. , लेकिन मुझे पता है कि वह इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और यह पक्का है."

(Joe Root record in Australia Test Cricket) बता दें कि रूट ने ऑस्ट्रेलिया में अबतक अपने करियर में 14 मैच खेले हैं और कुल 892 रन बनाने में सफल रहे हैं लेकिन एक भी शतक ऑस्ट्रेलिया में नहीं लगा पाए हैं. रूट का ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट में सर्वाधिक स्कोर 89 रन रहा है. इस बार एशेज 2025 नवंबर में शुरू हो रहा है. (2025–26 Ashes series)

एशेज 2025-26 का कार्यक्रम (Ashes 2025-26 schedule)

पहला टेस्ट, ऑप्टस स्टेडियम, पर्थ: 21-25 नवंबर

दूसरा टेस्ट, गाबा, ब्रिस्बेन: 4-8 दिसंबर

तीसरा टेस्ट, एडिलेड ओवल, एडिलेड: 17-21 दिसंबर

चौथा टेस्ट, मेलबर्न, मेलबर्न: 26-30 दिसंबर

पांचवां टेस्ट, सिडनी, सिडनी: 4-8 जनवरी

