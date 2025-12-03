विज्ञापन
Ashes 2025: एशेज के इतिहास में अमर हो जाएंगे स्टीव स्मिथ, मात्र इतना रन बनाते ही डॉन ब्रैडमैन के क्लब में हो जाएंगे शामिल

Steve Smith Will Join Don Bradman Ashes Record: स्टीव स्मिथ ने 120 टेस्ट मैचों की 214 पारियों में 36 शतक और 43 अर्धशतक लगाते हुए 10,496 रन बनाए हैं. 

Steve Smith Will Join Don Bradman Ashes Record: स्टीव स्मिथ मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई टीम में सबसे अनुभवी बल्लेबाज हैं. पैट कमिंस की अनुपस्थिति में उन्हें टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी भी दी गई है. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 4 दिसंबर से एशेज (2025-26) का दूसरा टेस्ट शुरू हो रहा है. ब्रिसबेन के गाबा में खेले जाने वाले इस टेस्ट में स्टीव स्मिथ एक ऐसी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं जो उन्हें महान डॉन ब्रैडमैन की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देगा. इसके लिए उन्हें 64 रन और बनाने होंगे. 

एशेज के इतिहास में अब तक सिर्फ 2 ही बल्लेबाज ऐसे हुए हैं जिनके नाम 3,500 से या उससे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है. इसमें ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन के साथ ही इंग्लैंड के दिग्गज जैक हॉब्स का नाम शामिल है. इस सूची में तीसरा नाम स्टीव स्मिथ का हो सकता है. 

डॉन ब्रैडमैन ने 1928 से 1948 के बीच एशेज के 37 टेस्ट मैचों की 63 पारियों में 19 शतक और 12 अर्धशतक लगाते हुए 5,028 रन बनाए थे. दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के जैक हॉब्स हैं, जिन्होंने 1908 से 1930 के बीच 41 टेस्ट मैचों की 71 पारियों में 12 शतक और 15 अर्धशतक लगाते हुए 3,636 रन बनाए हैं. तीसरे स्थान पर स्टीव स्मिथ हैं. 2010 से 2025 के बीच अब तक खेले 38 टेस्ट मैचों की 68 पारियों में 12 शतक और 13 अर्धशतक लगाते हुए उन्होंने 3,436 रन बनाए हैं.

ब्रिसबेन टेस्ट में स्मिथ 64 रन और बना लेते हैं तो एशेज में उनके 3,500 रन पूरे हो जाएंगे और वह ब्रैडमैन के साथ दूसरे ऑस्ट्रेलियाई और कुल तीसरे बल्लेबाज बन जाएंगे. स्टीव स्मिथ के टेस्ट करियर की बात करें तो 2010 में अपना डेब्यू करने वाले इस बल्लेबाज ने 120 टेस्ट मैचों की 214 पारियों में 36 शतक और 43 अर्धशतक लगाते हुए 10,496 रन बनाए हैं. 

