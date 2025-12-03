धर्मेंद्र ने सिर्फ 1.5 करोड़ में खरीदा था ये बंगला...आज बेशकीमती हुई ये प्रॉपर्टी कीमत सुन रह जाएंगे हैरान

बॉलीवुड के लेजेंड्री सुपरस्टार, बड़े पर्दे के ओजी हीमैन धर्मेंद्र ने 24 नवंबर को इस दुनिया को अलविदा कहा.

उनका जाना सिनेमा जगत के लिए एक बड़े झटके जैसा था. ना केवल उनके परिवार पर बल्कि उनके हर एक जानने वाले और फैन पर मानों दुखों का पहाड़ टूट गया. आज उन्हें गए करीब 10 दिन हो गए हैं लेकिन अब भी सोशल मीडिया पर उन्हीं के बारे में बात हो रही है और लोग इंटरनेट पर उनसे जुड़ी जानकारी खंगाल रहे हैं. इस बीच हम आपके लिए लेकर आए हैं उनके एक बंगले के बारे में जो उन्होंने खरीदा बहुत ही कम कीमत में था लेकिन उसके मुकाबले आज वो करोड़ों की प्रॉपर्टी बन चुका है.



करोड़ों का है धर्मेंद्र का बंगला

http://www.myneta.info पर दी गई जानकारी के मुताबिक धर्मेंद्र के नाम पर मुंबई के जुहू में जो बंगला है वह उन्होंने सिर्फ 1,59, 80, 288 रुपये में खरीदा था. यानी 1.59 करोड़ रुपये वहीं आज इसकी कीमत करीब डेढ़ सौ करोड़ बताई जा रही है. हो सकता है कि सर्कल रेट के हिसाब से रकम और बढ़ गई हो लेकिन अगर 150 करोड़ के आंकड़े को भी मानें तो कीमत में 100 पर्सेंट उछाल है.

कितनी है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की नेटवर्थ?

प्रॉपर्टी और जमीन जायदाद की बात करें तो धर्मेंद्र करीब 450 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक थे. वहीं उनकी पत्नी, एक्ट्रेस और लोकसभा सांसद हेमा मालिनी भी करोड़ों की संपत्ति की मालकिन हैं. http://www.myneta.info वेबसाइट के मुताबिक हेमा मालिनी 278 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालकिन हैं. उनके पास खंडाला में एक गैर कृषि भूमि है जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है. वहीं धर्मेंद्र के नाम भी एक गैर कृषि भूमि है जिसकी कीमत 9 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है. धर्मेंद्र के उस आलीशान बंगले की बात करें तो जुहू वाला ये बंगला 14,171 स्क्वायर फिट में फैला हुआ है.

