Under 19 World Cup 2026: दिनसारा ने खेली कप्तानी पारी, आयरलैंड को रौंदकर टॉप पर पहुंची श्रीलंका

श्रीलंका और आयरलैंड के बीच खेले गए मुकाबले में श्रीलंका ने आयरलैंड को मात देते हुए लगातार दूसरी सफलता प्राप्त की है.

Vimath Dinsara
  • श्रीलंका ने आयरलैंड को नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड पर अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले में 106 रन से हराया
  • श्रीलंका ने लगातार दूसरी जीत के साथ ग्रुप-ए में शीर्ष स्थान हासिल किया है
  • श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 267 रन बनाए, कप्तान विमथ दिनसारा ने 95 रन बनाए
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

श्रीलंका ने आयरलैंड के विरुद्ध नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड पर सोमवार को खेले गए अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के 13वें मुकाबले को 106 रन से अपने नाम किया. लगातार दूसरी जीत के साथ श्रीलंका ने ग्रुप-ए में शीर्ष पायदान हासिल कर लिया है. श्रीलंका ने अपने पहले मुकाबले में जापान के विरुद्ध 203 रन से जीत दर्ज की थी. वहीं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 विकेट से मैच गंवाने के बाद श्रीलंका के खिलाफ शिकस्त झेलनी वाली आयरलैंड की टीम तीसरे स्थान पर है. सोमवार को टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी श्रीलंकाई टीम ने निर्धारित ओवरों में 5 विकेट खोकर 267 रन बनाए. इस टीम ने 17 के स्कोर तक अपने 2 विकेट गंवा दिए थे. यहां से दुलनिथ सिगेरा ने कप्तान विमथ दिनसारा के साथ तीसरे विकेट के लिए 42 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला.

दुलनिथ 22 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद कविजा गमागे ने विमथ के साथ 111 गेंदों में 79 रन जोड़ते हुए टीम को 139 के स्कोर तक पहुंचा दिया. कविजा 6 चौकों के साथ 49 रन बनाकर पवेलियन लौटे. विमथ ने चमिका हेनातिगाला के साथ पांचवें विकेट के लिए 100 रन की साझेदारी की. कप्तान विमथ 102 गेंदों में 1 छक्के और 6 चौकों के साथ 95 रन बनाकर आउट हुए, जबकि चमिका ने नाबाद 51 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. विपक्षी खेमे से ओलिवर रिले ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए, जबकि रूबेन विल्सन और ल्यूक मरे ने 1-1 विकेट निकाला. 

इसके जवाब में आयरलैंड की टीम 40.1 ओवरों में 161 रन पर सिमट गई. इस टीम के लिए कैलम आर्मस्ट्रांग ने 3 चौकों के साथ सर्वाधिक 39 रन बनाए, जबकि रूबेन विल्सन ने 32 रन जुटाए. इनके अलावा, कप्तान ओलिवर रिले ने 35 गेंदों में 2 छक्कों और 1 चौके के साथ नाबाद 31 रन की पारी खेली. दुलनिथ सिगेरा ने 19 रन देकर 4 विकेट हासिल किए, जबकि रसिथ निमसार ने 3 विकेट निकाले.

Sri Lanka, Gammada Liyanage Vimath Dinsara, Cricket
