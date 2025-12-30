T20 वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका ने चला बड़ा दांव, विश्व विजेता कप्तान को बनाया बॉलिंग कोच

Sri Lanka Appoint Lasith Malinga Fast Bowling consultant coach: श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने लसिथ मलिंगा को नेशनल मेंस टीम के लिए कंसल्टेंट-फास्ट बॉलिंग कोच नियुक्त किया है. व्हाइट बॉल क्रिकेट में श्रीलंका के सबसे महान गेंदबाजों में से एक मलिंगा की नियुक्त एक महीने के शॉर्ट टर्म के लिए होगी, ताकि वह आगामी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों में मदद कर सकें. टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होगा.

एसएलसी ने मंगलवार को बताया,"श्रीलंका क्रिकेट, नेशनल मेंस टीम के लिए कंसल्टेंट– फास्ट बॉलिंग कोच के तौर पर लसिथ मलिंगा को नियुक्त करने की घोषणा करना चाहता है. उनकी नियुक्ति एक महीने के लिए शॉर्ट-टर्म बेसिस पर है, जो 15 दिसंबर से 25 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा. मलिंगा आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी के हिस्से के तौर पर श्रीलंका के तेज गेंदबाजों की तैयारी और उनके विकास में मदद करेंगे."

श्रीलंका क्रिकेट का मकसद आगामी वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका की तैयारियों को मजबूत करने हेतु मलिंगा के शानदार इंटरनेशनल अनुभव और डेथ बॉलिंग में, खासकर खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में अनुभव का फायदा उठाना है. टी20 क्रिकेट में 42 वर्षीय मलिंगा का अनुभव शानदार रहा है. इस तेज गेंदबाज ने सबसे छोटे फॉर्मेट में इंटरनेशनल मैचों के अलावा दुनियाभर में फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेला है.

मलिंगा ने श्रीलंका के लिए 30 टेस्ट में 101 विकेट हासिल किए, जबकि 226 वनडे मुकाबलों में 338 विकेट निकाले। उन्होंने 84 टी20 मैचों में 107 विकेट लिए हैं. लसिथ मलिंगा साल 2014 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली श्रीलंकाई टीम का अहम हिस्सा रहे. उनके टीम में रहते श्रीलंका दो बार (साल 2009 और 2012) रनर-अप रही. वह 50 ओवरों के वर्ल्ड कप में दो बार (साल 2007 और 2011) में रनर-अप भी रहे थे. मलिंगा 2008 से 2017 तक और फिर 2019-2020 तक इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस के लिए खेले हैं. इसके अलावा, वह कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) और बांग्लादेश प्रीमियर लीग (बीपीएल) में भी खेले हैं.

