T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका! शाहीन अफरीदी चोटिल, BBL से बाहर



भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका लगता दिख रहा है. पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी, जो बिग बैश लीग 2025-26 में ब्रिस्बेन हीट के लिए खेल रहे हैं, चोटिल होने के चलते ऑस्ट्रेलिया की घरेलू टी20 लीग के बाकी सीजन से बाहर हो गए हैं. शाहीन अब पाकिस्तान लौटेंगे और रिहैब करेंगे. ब्रिस्बेन हीट ने मंगलवार को एक बयान में बीबीएल सीज़न के शेष मैचों के लिए अफरीदी की अनुपलब्धता की बात कही है.

लाहौर में होगा रिहैब

पाकिस्तान के वनडे कप्तान को 27 दिसंबर को ब्रिस्बेन के गाबा में एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ मैच के अंतिम ओवर के दौरान फील्डिंग करते समय चोट लगी थी. ब्रिस्बेन हीट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के मेडिकल स्टाफ से भी संपर्क किया और वे इस बात पर सहमत हुए कि तेज गेंदबाज के लिए आगामी टी20 विश्व कप से पहले स्वदेश लौटना सबसे अच्छा होगा. शाहीन ने टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट को बताया कि वह बुधवार को उड़ान भरेंगे और इस सप्ताह के अंत में लाहौर में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में अपना रिहैब शुरू करेंगे.

'चोट नहीं गंभीर'

तेज गेंदबाज की मानें तो उनकी चोट गंभीर नहीं है और उनका मानना है कि वह एक सप्ताह के रिहैब के बाद गेंदबाजी करना दोबारा शुरू कर देंगे. तेज गेंदबाज ने कहा,"मेरी चोट गंभीर नहीं है, लेकिन मुझे लाहौर लौटने के लिए सूचित किया गया है, जहां मेरा रिहैब शुरू होगा, और मुझे विश्वास है कि एक सप्ताह के रिहैब के बाद, मैं अगले दस दिनों में गेंदबाजी करना शुरू कर दूंगा."

वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान बाकी

न्यूज एजेंसी आईएएनएस ने मामले से संबंधित सूत्रों के हवाले से दावा किया कि पीसीबी का मानना है कि शाहीन का रिहैब बेहतर होना चाहिए क्योंकि वह टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी गेंदबाजी आक्रमण संभालेंगे. पीसीबी ने पाकिस्तान खेमे के भीतर चोट के मुद्दों के प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध खेल चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. जावेद मुगल को भी नियुक्त किया है.

टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में होगा. हालांकि, टी20 वर्ल्ड कप के लिए अभी तक पाकिस्तानी टीम का ऐलान नहीं हुआ है. हाल ही में, चयनकर्ताओं ने श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया है, जिसमें शाहीन, बाबर आजम और हारिस रऊफ को उनकी बीबीएल प्रतिबद्धताओं के कारण बाहर रखा गया है. हालांकि, चोट ने शाहीन के लिए स्थिति बदल दी है, और अब उन्हें उम्मीद करनी होगी कि वह आगामी विश्व कप से पहले पूरी तरह ठीक हो जाएं. पाकिस्तान ग्रुप ए में भारत, अमेरिका, नामीबिया और नीदरलैंड के साथ है.

ब्रिस्बेन हीट की जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, शाहीन ने कहा,"मैंने ब्रिस्बेन के लिए खेलने का भरपूर आनंद लिया है और मुझे दुख है कि मैं टीम के साथ सीजन खत्म नहीं कर पाऊंगा. मैं प्यार और समर्थन के लिए हीट फैंस का आभारी हूं."

यह भी पढ़ें: G Kamalini Debut: स्मृति मंधाना की जगह 17 साल की बल्लेबाज को मिला मौका, जानें कौन हैं जी कमलिनी

यह भी पढ़ें: WPL 2026: वर्ल्ड कप में 18 रन देकर 7 विकेट लेने वाली गेंदबाज दिल्ली में शामिल, RCB की इस स्टार ने अचानक नाम लिया वापस