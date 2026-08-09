6, 6, 6...सिराज की सुनामी में बहा श्रीलंका XI, भारत ने दर्ज की शानदार जीत

कोलंबो में खेले गए तीन दिवसीय वॉर्म-अप मैच में श्रीलंका क्रिकेट XI के 207 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 45वें ओवर में 214/4 बनाकर मुकाबला 6 विकेट से अपने नाम कर लिया. इस जीत में मोहम्मद सिराज ने सिर्फ 15 गेंदों में 32 रन की तूफानी पारी के साथ अहम भूमिका निभाई. सिराज ने अपनी पारी में 4 छक्के लगाए, जिनमें से 3 एक ही ओवर में आए. उनकी अटैकिंग बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने 3 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया और श्रीलंका दौरे की तैयारी जीत के साथ शुरू की.

रविवार को NCC ग्राउंड पर खेले गए वार्म-अप मैच के तीसरे और आखिरी दिन, यशस्वी जायसवाल ने सबसे ज्यादा 61 रन बनाए, जबकि तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने लगातार तीन छक्के जड़कर अपनी जबरदस्त हिटिंग क्षमता दिखाई. इससे भारत ने श्रीलंका क्रिकेट XI के खिलाफ रोमांचक छह विकेट से जीत हासिल की.

आखिरी ओवर में केशरा की हुई जमकर धुनाई

श्रीलंका XI द्वारा अपनी दूसरी पारी 200/6 पर घोषित करने के बाद भारत को 207 रनों का लक्ष्य मिला था. समय की कमी के कारण भारत को आखिरी दो ओवरों में 23 रनों की जरूरत थी. सिराज, जो सिर्फ 15 गेंदों पर 32 रन बनाकर नाबाद रहे, ने 44वें ओवर में सोनल दिनुशा की गेंद पर बाउंड्री के पार छक्का लगाया और फिर 45वें और दिन के आखिरी ओवर में केशरा नुवान्था की जमकर धुनाई की.

आखिरी दिन टीम इंडिया ने दिखाया दम

सिराज ने नुवान्था की गेंदों पर मैदान के अलग-अलग हिस्सों में लगातार तीन छक्के जड़े और तीन गेंदें बाकी रहते हुए शानदार अंदाज़ में लक्ष्य हासिल कर लिया. साथ ही, उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि भारत को मैच के लिए अपने पूरे ओवरों का कोटा पूरा करने के लिए ज़रूरी बोनस रन मिलें. इससे पहले, आखिरी दिन भारत के लिए अच्छे संकेत मिले क्योंकि नियमित कप्तान शुभमन गिल मैदान पर लौट आए. गुरुवार को प्रैक्टिस सेशन के दौरान उनकी दाहिने हाथ की अनामिका उंगली (Ring Finger) में चोट लग गई थी.

शुभमन गिल ने खेली शानदार पारी

एहतियात के तौर पर शुरुआती दो दिनों तक बाहर रहने के बाद, गिल दूसरी पारी की शुरुआत करने के लिए यशस्वी जायसवाल के साथ मैदान पर उतरे और 44 रनों की शानदार पारी के दौरान सहज दिखे. स्पिन के ख़िलाफ़ उनका फुटवर्क काफ़ी मज़बूत था, लेकिन फिर रमेश मेंडिस की गेंद पर हवा में शॉट खेलने की कोशिश में टाइमिंग गड़बड़ा गई और वे फाइन लेग पर कैच आउट हो गए.

ऋषभ पंत का नहीं चला बल्ला

पहली पारी में शून्य पर आउट होने वाले जायसवाल ने आत्मविश्वास के साथ 61 रन बनाए और फिर 'रिटायर्ड हर्ट' होकर मैदान से बाहर चले गए, ताकि दूसरे बल्लेबाज़ों को क्रीज पर समय बिताने का मौका मिल सके. शनिवार को दो रन पर आउट होने वाले ऋषभ पंत ने धीमी शुरुआत की; उन्होंने क्रीज़ पर समय बिताने की कोशिश में 25 गेंदों पर सिर्फ छह रन बनाए.

ध्रुव जुरेल (12) बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ विश्व फर्नांडो की छोटी और वाइड गेंद को खेलने की कोशिश में विकेटकीपर को कैच दे बैठे. पंत ने 68 गेंदों पर 28 रन बनाए, जिसमें उन्होंने एक चौका और तीन छक्के जड़े. अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए दूसरी पारी में तेज़ी से 22 रन बनाए, जबकि पहली पारी में उन्होंने 63 रन बनाए थे. मानव सुथार, गुरनूर बरार और सारांश जैन को भी बीच में बल्लेबाज़ी करने का मौका मिला, और फिर सिराज की ज़बरदस्त बल्लेबाज़ी ने भारत की जीत पक्की कर दी.

सुबह के सेशन में, भारत के अपनी पहली पारी 357/6 पर घोषित करने के बाद, श्रीलंका क्रिकेट XI ने बादलों वाले मौसम में अपनी दूसरी पारी शुरू की, जहां भारतीय तेज गेंदबाजों ने शुरुआती नमी का फायदा उठाया. सिराज मुख्य तेज गेंदबाजों में सबसे आगे रहे. उन्होंने अपनी खास 'वबल-सीम' गेंद से ओपनर रविंदु रसनथा को आउट करके शुरुआती सफलता दिलाई.

प्रसिद्ध कृष्णा ने आक्रामक गेंदबाज़ी की और पसिनदु सूरियाबंदारा का मिडिल स्टंप उखाड़ दिया, जबकि लंबे कद के तेज़ गेंदबाज़ गुरनूर बरार ने अपने एक्स्ट्रा बाउंस से प्रभावित किया और पवन रत्नानायके और कप्तान सोनल दिनुशा को आउट करके 2-38 के आंकड़े के साथ अपना स्पेल खत्म किया.

इसके बाद जडेजा ने अंत में दो विकेट लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले निपुण धनंजय (46) का विकेट भी शामिल था; धनंजय क्रीज़ से बाहर निकलकर खेलने की कोशिश में जुरेल द्वारा स्टंप आउट हो गए. मेज़बान टीम के लिए निशान मदुष्का का प्रदर्शन शानदार रहा; उन्होंने 73 गेंदों पर 63 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर मैच में अपनी दूसरी हाफ-सेंचुरी पूरी की, जिसके बाद श्रीलंका XI ने 45 ओवरों के बाद चाय के समय अपनी पारी घोषित कर दी.

भारतीय नजरिए से देखें तो, मुख्य बल्लेबाज़ों के रन बनाने और गेंदबाजों को काफी ओवर फेंकने का मौका मिलने के कारण, भारत श्रीलंका के ख़िलाफ़ दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ में काफ़ी आत्मविश्वास के साथ उतरेगा. पहला टेस्ट 15 अगस्त को ऐतिहासिक गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में शुरू होने वाला है.

(आईएएनएस इनपुट के साथ)

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