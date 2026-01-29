T20 वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान मैच के लिए श्रीलंका ने बढ़ाई सुरक्षा, इस दिन खेला जायेगा मुकाबला

विज्ञापन
IND vs PAK T20 WC 2026: पाकिस्तान ने संकेत दिया है कि वह बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाते हुए इस इवेंट का बहिष्कार कर सकता है. भारत-बांग्लादेश विवाद के दौरान श्रीलंका ने पूरी तरह से चुप्पी साधे रखी.

IND vs PAK T20 WC 2026: अधिकारियों ने AFP को बताया कि श्रीलंका अगले महीने होने वाले T20 वर्ल्ड कप में टीमों की सुरक्षा के लिए एलीट आर्म्ड यूनिट्स तैनात करेगा, जो बढ़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है, जिसमें खास तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैचों पर ध्यान दिया जाएगा. यह द्वीप भारत के साथ मिलकर हर दो साल में होने वाले इस क्रिकेट टूर्नामेंट की सह-मेजबानी कर रहा है और 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच 20 मैच आयोजित करेगा. भारतीय और पाकिस्तानी टीमें कम से कम एक बार एक-दूसरे से खेलेंगी, जो 15 फरवरी को श्रीलंकाई राजधानी कोलंबो में ग्रुप ए के मुकाबले में होगा.

क्रिकेट मैच लंबे समय से परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसी देशों के बीच राजनीतिक तनाव को व्यक्त करने का मंच रहे हैं, जिन्होंने पिछले साल चार दिन का सीमा संघर्ष लड़ा था. खेल मंत्री सुनील कुमारा गामागे ने बुधवार देर रात AFP को बताया कि श्रीलंका ने टूर्नामेंट को सुचारू रूप से चलाने को "सर्वोच्च प्राथमिकता" दी है और "भारत-पाकिस्तान मैचों पर विशेष ध्यान दे रहा है".

पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि एलीट कमांडो यूनिट्स, जिन्हें आमतौर पर आने वाले राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है, सभी भाग लेने वाली टीमों की सुरक्षा के लिए तैनात की जाएंगी. एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, "जिस समय वे एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, तब से लेकर जब तक वे अपने विमान में वापस नहीं लौट जाते, तब तक उन्हें सशस्त्र गार्डों द्वारा सुरक्षा दी जाएगी."

पाकिस्तान ने राजनीतिक दुश्मनी के कारण भारत में अपने मैच खेलने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने उनके मैचों को न्यूट्रल श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया. बांग्लादेश ने भी सुरक्षा चिंताओं के कारण अपने मैच भारत से बाहर कराने की कोशिश की थी, लेकिन ICC ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया. इसके बाद गुस्से में बांग्लादेश टूर्नामेंट से हट गया, और स्कॉटलैंड को उसकी जगह शामिल किया गया.

पाकिस्तान ने संकेत दिया है कि वह बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाते हुए इस इवेंट का बहिष्कार कर सकता है. भारत-बांग्लादेश विवाद के दौरान श्रीलंका ने पूरी तरह से चुप्पी साधे रखी. क्रिकेट सचिव बंदुला दिसानायके ने AFP को बताया कि कोलंबो क्षेत्रीय विवादों में शामिल होने से बचना चाहता है. उन्होंने कहा, "भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच इन विवादों में, हम न्यूट्रल बने हुए हैं, ये सभी मित्र राष्ट्र हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी भी देश द्वारा अनुरोध किया जाता है तो श्रीलंका भविष्य के टूर्नामेंट की मेजबानी करने को तैयार रहेगा.

श्रीलंका ने T20 वर्ल्ड कप को अपने अंतरराष्ट्रीय स्टेडियमों को अपग्रेड करने के अवसर के रूप में भी इस्तेमाल किया है. इसने कोलंबो के दो स्टेडियमों में से एक, सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में नई फ्लडलाइट्स लगाई हैं. कैंडी का पल्लेकेले स्टेडियम उस जानलेवा चक्रवात से अप्रभावित रहा जिसने नवंबर में इस क्षेत्र में इमारतों को नुकसान पहुंचाया था, और शुक्रवार से श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच एक T20 इंटरनेशनल मैच की मेज़बानी करेगा.

