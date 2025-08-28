विज्ञापन
विशेष लिंक

श्रीलंका ने चली चाल, Asia Cup से पहले इस टीम के खिलाफ खेलेगी सीरीज, टीम का हुआ ऐलान

Sri lanka Announces Squad For T20I Series Against Zimbabwe: जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए श्रीलंकाई टीम का ऐलान कहो चुका है. चरिथ असलंका को टीम की कमान दी गई है.

Read Time: 2 mins
Share
श्रीलंका ने चली चाल, Asia Cup से पहले इस टीम के खिलाफ खेलेगी सीरीज, टीम का हुआ ऐलान
जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए श्रीलंकाई टीम का हुआ ऐलान
  • श्रीलंका ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए 17 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है
  • वनडे सीरीज 29 अगस्त से शुरू होगी और टी20 मुकाबले तीन, छह व सात सितंबर को आयोजित होंगे
  • चरिथ असलंका को जिम्बाब्वे दौरे के लिए श्रीलंका टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Sri lanka Announces Squad For T20I Series Against Zimbabwe: जल्द ही एशिया की चुनिंदा आठ टीमों के बीच एशिया कप के 17वें सीजन का आगाज होने वाला है. उससे पहले पड़ोसी देश श्रीलंका ने बड़ी चाल चली है. जी हां, आगामी टूर्नामेंट के आगाज में अब गिनती के महज कुछ दिन शेष रह गए हैं. उससे पहले श्रीलंकाई टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दो-दो हाथ करने का फैसला लिया है. आगामी टूर्नामेंट के लिए 17 सदस्यीय टीम का ऐलान भी कर दिया गया है. उम्मीद जताई जा रही है कि यहां बेहतर प्रदर्शन करने वाले खियालड़ियों को एशिया कप 2025 के लिए चुना जाएगा. 

वनडे और टी20 सीरीज में आमने सामने होगी श्रीलंका-जिम्बाब्वे

जिम्बाब्वे दौरे पर श्रीलंकाई टीम मेजबान टीम के साथ वनडे और टी20 सीरीज में आमने सामने होगी. वनडे सीरीज का आगाज  29 अगस्त, जबकि टी20 के मुकाबले तीन सितंबर से खेले जाएंगे. टी20 सीरीज का पहला मुकाबला तीन, दूसरा छह और तीसरा सात सितंबर को खेला जाएगा. इसके पश्चात श्रीलंकाई टीम यूएई पहुंचेगी. जहां उसे एशिया कप खेलना है. 

चरिथ असलंका बने कप्तान 

जिम्बाब्वे दौरे के लिए चरिथ असलंका को टीम की कमान दी गई है. जिन्होंने 28 वर्षीय बल्लेबाज ने अपनी टीम के लिए तीनों फॉर्मेट में मिलाकर कुल 140 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 134 पारियों मे 3895 रन निकले हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके नाम पांच शतक और 22 अर्धशतक दर्ज है. 

जिम्बाब्वे दौरे के लिए श्रीलंका की टीम 

चरिथ असलंका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, नुवानिडु फर्नांडो, कामिंदु मेंडिस, कामिल मिश्रा, विशेन हलंबेज, दासुन शनाका, डुनिथ वेललेज, चमिका करुणारत्न, महीश तीक्षणा, दुशान हेमन्था, मथीशा पथिराना, नुवान तुषारा, दुष्मंथा चमीरा और बिनुरा फर्नांडो. 

यह भी पढ़ें- Asia Cup के टी20 फॉर्मेट में किन 5 बल्लेबाजों ने बनाए हैं सर्वाधिक रन?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sri Lanka, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com