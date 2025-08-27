विज्ञापन

10 रुपये में घर पर बनाएं कोलेजन क्रीम, 7 द‍िन में पिगमेंटेशन और झुर्रियां गायब, 40 की उम्र में द‍िखेंगी 20 की

Beetroot Cream For Collagen: स्‍क‍िन हमेशा जवां रहे और आपकी उम्र 40 साल की उम्र में 20 साल की नजर आए, इसके ल‍िए आप घर पर बना लें कोलेजन क्रीम. वह भी स‍िर्फ 10 रुपये में.

collagen cream for pigmentation : कोलेजन क्रीम कैसे बनाएं घर पर.

Beetroot Cream For Skin: हमारी स्किन की टाइटनेस (Skin Tightening) और ग्लो के पीछे सबसे अहम रोल कोलेजन (Collagen) का होता है. यह एक ऐसा प्रोटीन है जिसे शरीर खुद बनाता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ इसकी मात्रा कम होने लगती है. इसी कमी को पूरा करने के लिए लोग महंगे कोलेजन इंजेक्शन, टैबलेट्स और क्रीम का सहारा लेते हैं. लेकिन अगर आप चाहें तो महज ₹10 की होममेड बीटरूट क्रीम (Homemade Beetroot Cream) से ही अपनी स्किन की खोई हुई रौनक वापस पा सकती हैं.

घर पर ऐसे बनाएं बीटरूट कोलेजन क्रीम (How to make collagen cream at home with beetroot)

इस नेचुरल क्रीम को बनाने के लिए आपको चाहिए...
  • 1 चुकंदर (बीटरूट)
  • 1 बड़ा चम्मच कॉर्नस्टार्च
  • 60-70 ml गुलाब जल
  • 2 चम्मच अलसी के बीज
  • 1 बड़ा चम्मच बादाम का तेल
  • कुछ बूंदें जोजोबा एसेंशियल ऑयल
तरीका:
  1. सबसे पहले बीटरूट को छीलकर कद्दूकस करें और मलमल के कपड़े से उसका रस निकाल लें.
  2. एक पैन में यह रस, कॉर्नस्टार्च और गुलाब जल डालकर मीडियम आंच पर पकाएं. इसे तब तक पकाएं जब तक यह गाढ़ा होकर क्रीम जैसा न दिखने लगे.
  3. अब एक दूसरे पैन में अलसी के बीज एक कप पानी में उबालें, जब तक कि यह जेल न बन जाए.
  4. इस जेल को बीटरूट वाले मिक्सचर में मिलाएं.
  5. आखिर में इसमें बादाम का तेल और जोजोबा ऑयल डालकर अच्छी तरह मिक्स करें.
  6. क्रीम को कांच के कंटेनर में भर लें और फ्रिज में स्टोर करें. यह करीब 7–8 दिन तक ताज़ा रहेगी.
इस तरह करें इस्तेमाल (How to Use)
  • सोने से पहले चेहरे को अच्छी तरह क्लिंजर से साफ करें.
  • थोड़ी सी क्रीम निकालकर हल्के हाथों से चेहरे और गर्दन पर मसाज करें.
  • पूरी रात इसे लगा रहने दें और सुबह गुनगुने पानी से चेहरा धो लें.
बीटरूट कोलेजन क्रीम के फायदे (Benefits Of Beetroot Collegen Cream)

विटामिन C का पावरहाउस: बीटरूट त्वचा में कोलेजन को नैचुरली बूस्ट करता है और झुर्रियां कम करने में मदद करता है.

ओमेगा-3 से भरपूर: अलसी का जेल स्किन को हेल्दी और सॉफ्ट बनाता है.

pH लेवल बैलेंस: गुलाब जल चेहरे की नमी और नेचुरल बैलेंस बनाए रखता है.

इलास्टिसिटी और नमी: बादाम और जोजोबा तेल विटामिन A, D और E से भरपूर होते हैं, जो स्किन को टाइट और ग्लोइंग बनाते हैं.

