Vitamin B12 in Dal: विटामिन बी12 हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी न्यूट्रिएंट है. यह न सिर्फ नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है, बल्कि रेड ब्लड सेल्स बनाने और शरीर में एनर्जी बनाए रखने में भी मदद करता है. अगर शरीर में इस विटामिन की कमी हो जाए, तो एनीमिया, थकान, कमजोरी, याददाश्त कमजोर होना और नर्वस सिस्टम से जुड़ी गंभीर दिक्कतें हो सकती हैं. आमतौर पर विटामिन-बी12 एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे मांस, मछली, अंडे और डेयरी प्रोडक्ट्स (Vegetarian Sources of Vitamin B12) से मिलता है. यही कारण है कि वेजिटेरियन लोगों (Vitamin B12 Rich Indian Foods for Vegetarians) को इसका नेचुरल सोर्स नहीं मिल पाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दाल (How to Get Vitamin B12 from Pulse) ऐसी है, जो विटामिन बी12 की कमी को पूरा कर सकती है.आइए जानते हैं किस दाल में विटामिन B12 पाया जाता है.

किस दाल में विटामिन बी12 होता है (Vitamin B12 Rich Dal)

साइंस और एक्सपर्ट्स के अनुसार, वैसे तो किसी भी दाल में नेचुरल तौर पर विटामिन B12 मौजूद नहीं होता है. क्योंकि यह विटामिन सिर्फ एनिमल-बेस्ड फूड्स में पाया जाता है. लेकिन मूंग दाल इसका एक ऑप्शन हो सकती है. मूंग दाल बेहद पौष्टिक होती है और इसे पचाना भी आसान है. इसमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन, पोटैशियम, मैग्नीशियम और फोलेट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं.

मूंग दाल विटामिन B12 की कमी को कैसे पूरा कर सकती है (Vitamin B12 in Moong Dal)

1. फोलेट (Vitamin B9)

मूंग दाल में मौजूद फोलेट, रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है. यह विटामिन बी12 की कमी से होने वाले एनीमिया को रोकने में मददगार है. यह रेड ब्लड सेल्स को हेल्दी बनाता है और B12 की कमी से होने वाली कमजोरी को रोकता है.

2. डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट

मूंग दाल हल्की और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए फायदेमंद है. एक हेल्दी डाइजेशन ही विटामिन B12 के सही अब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है. मूंग दाल आसानी से पचने वाली होती है, जिससे शरीर विटामिन B12 को बेहतर तरीके से अब्जॉर्ब कर पाता है.

3. प्रोटीन और आयरन से भरपूर

इसमें मौजूद प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं की रिपेयरिंग और ग्रोथ में मदद करता है और B12 की कमी के असर को कम करता है. इस दाल में आयरन की भी अच्छी मात्रा होती है, जो एनीमिया और थकान को दूर करने में कारगर है.

मूंग दाल को डाइट में कैसे शामिल करें (Moong Dal in Diet)