Asia Cup 2025: एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में खबर लिखे जाने तक सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली के नाम दर्ज है. जिन्होंने यहां 10 मैच खेलते हुए नौ पारियों में 429 रन बनाए हैं.

Asia Cup के टी20 फॉर्मेट में किन 5 बल्लेबाजों ने बनाए हैं सर्वाधिक रन?
Virat Kohli
  • एशिया कप 2025 का 17वां सीजन टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, जिसमें क्रिकेट प्रेमी काफी उत्साहित हैं
  • विराट कोहली ने एशिया कप के टी20 में 10 मैचों में 429 रन बनाकर सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है
  • मोहम्मद रिजवान ने छह मैचों में 281 रन बनाए और उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी नाबाद 78 रन रही है
Asia Cup 2025: एशिया कप के 17वें सीजन के आगाज में अब गिनती के महज कुछ दिन शेष रह गए हैं. आगामी सीजन को लेकर क्रिकेट प्रेमी काफी रोमांचित हैं. एशिया कप का 17वां संस्करण टी20 फॉर्मेट साल खेल जाएगा. जहां शिरकत करते हुए बल्लेबाजों ने खूब धूम मचाई है. आगामी सीजन के आगाज से पूर्व बात करें यहां किन पांच बल्लेबाजों ने टी20 फॉर्मेट में सर्वाधिक रन बनाए हैं, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं- 

विराट कोहली (भारत)

एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में खबर लिखे जाने तक सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली के नाम दर्ज है. जिन्होंने यहां 10 मैच खेलते हुए नौ पारियों में 429 रन बनाए हैं. यहां नाबाद 122 रनों की खेली गई शतकीय पारी. उनकी व्यक्तिगत सर्वोच्च पारी है. 

मोहम्मद रिजवान (पाकिस्तान)

दूसरे पायदान पर पाकिस्तानी दिग्गज बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान काबिज हैं. जिन्होंने छह मैच की छह पारियों में 281 रन बनाए हैं. नाबाद 78 रनों की पारी टूर्नामेंट में खेली गई उनकी व्यक्तिगत सर्वोच्च पारी है. 

रोहित शर्मा (भारत)

तीसरे स्थान पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का नाम आता है. जिन्होंने यहां टी20 फॉर्मेट में नौ मैच खेलते हुए नौ पारियों में 271 रन बनाए हैं. 83 रन की पारी उनकी व्यक्तिगत रूप से सर्वश्रेष्ठ पारी है. 

बाबर हयात (हांगकांग)

चौथे स्थान पर हांगकांग के बल्लेबाज बाबर हयात काबिज हैं. जिन्होंने यहां पांच मैच खेलते हुए पांच पारियों में 235 रन बनाए हैं. एक मैच में उनकी खेली गई व्यक्तिगत रूप से सर्वश्रेष्ठ पारी 122 रनों की है. 

इब्राहिम जादरान (अफगानिस्तान)

टॉप फाइव मे पांचवें पायदान पर इब्राहिम जादरान का नाम आता है. जिन्होंने यहां पांच मैच खेलते हुए पांच पारियों में 196 रन बनाए हैं. 

India, Virat Kohli, Cricket
