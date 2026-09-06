श्रीसंत- संजू सैमसन की दोस्ती में आई दरार? न हाथ मिलाया न बात की, सोशल मीडिया पर उठा तूफान

केरल क्रिकेट लीग 2026 के फाइनल प्रेजेंटेशन सेरेमनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है. इस वीडियो में संजू सैमसन और श्रीसंत नजर आए और दोनों के बीच की दूरी भी दिखाई दी. जिसके बाद इसने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया है. श्रीसंत ने हाल फिलहाल में कई इंटरव्यू के दौरान संजू के करियर को सपोर्ट करने की बात कही है. ऐसे में वायरल वीडियो ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या केरल से आने वाले दोनों स्टार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है.

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि श्रीसंत स्टेज पर आए और सैमसन को छोड़कर वहां मौजूद सभी लोगों से हाथ मिलाया. इस वीडियो को देखकर फ़ैन्स ने दो बड़े नामों के बीच अनबन की अटकलें लगानी शुरू कर दीं. सैमसन पहले से ही ट्रॉफी और दूसरे अधिकारियों के साथ स्टेज पर मौजूद थे, लेकिन जब पूर्व भारतीय स्टार श्रीसंत स्टेज पर आए, तो सैमसन ने उनसे हाथ नहीं मिलाया और न ही दोनों के बीच बातचीत हुई.

हालांकि सोशल मीडिया पर यूजर्स दोनों खिलाड़ियों के हाथ न मिलाने की वजह को लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन सैमसन या श्रीसंत में से किसी ने भी इस मामले पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा.

श्रीसंत ने बीते दिनों कई दिए इंटरव्यू में दावा किया था कि उन्होंने संजू सैमसन को राहुल द्रविड़ तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी. श्रीसंत ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि उन्होंने राहुल द्रविड़ को संजू की बैटिंग का एक ऐसा किस्सा सुनाया था, जिस पर पूर्व कप्तान को यकीन नहीं हुआ था. हालांकि, संजू ने राजस्थान रॉयल्स तक पहुंचने की अपनी कहानी अलग बताई थी और यह श्रीसंत की कहानी से मेल नहीं खाती थी.

इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर ने कहा था कि वह आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 के लिए विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन को बैकअप ओपनर के तौर पर नहीं देखते हैं. उन्होंने कहा कि सैमसन के साथ निरंतरता की समस्या है और उन्हें सिर्फ टी20 क्रिकेट खेलना चाहिए. दूरदर्शन पर 'द ग्रेट इंडियन क्रिकेट शो' में बात करते हुए, पूर्व भारतीय बल्लेबाज और घरेलू क्रिकेट के दिग्गज वसीम ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारत के टॉप-ऑर्डर के रोडमैप पर अपनी विस्तृत राय रखी.

इस बात पर चर्चा करते हुए कि क्या संजू सैमसन लंबे समय के वनडे प्लान में बैकअप ओपनर के तौर पर फिट बैठते हैं, जाफर ने जोर दिया कि वनडे क्रिकेट में बीच के ओवरों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने और पारंपरिक तरीके से गेम को संभालने की जरूरत होती है. चूंकि भारत अगले वनडे वर्ल्ड कप साइकल के लिए मुख्य कॉम्बिनेशन पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है, जाफ़र ने बताया कि भले ही सैमसन में मैच जिताने की क्षमता है, लेकिन टॉप-ऑर्डर के अन्य उम्मीदवार इस फ़ॉर्मेट की अवधि और तकनीकी ज़रूरतों के हिसाब से ज़्यादा बेहतर हैं.

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