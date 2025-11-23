IPL Slapgate 2008: श्रीसंत ने हरभजन सिंह के खिलाफ क्यों नहीं किया पलटवार? 'थप्पड़ कांड' पर आखिरकार तोड़ी चुप्पी

- आईपीएल 2008 में हरभजन सिंह ने श्रीसंत को हाथ मिलाते समय थप्पड़ मारा था, जिसके बाद विवाद हुआ था
- हरभजन सिंह ने उस घटना के लिए माफी मांगी और सार्वजनिक रूप से शर्मिंदगी जताई है
- श्रीसंत ने बताया कि उन्होंने पलटवार नहीं किया क्योंकि केरल से एकमात्र खिलाड़ी थे और प्रतिबंध लग सकता था
देश के पूर्व तेज गेंदबाज शांताकुमारन श्रीसंत ने आईपीएल 2008 में हुए 'थप्पड़ काड़' पर बड़ा बयान दिया है. उस दौरान टीम इंडिया के ही पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने एक मुकाबले के बाद हाथ मिलाते दौरान उन्हें 'थप्पड़' जड़ दिया था. जिसके बाद क्रिकेट जगत में खूब हो-हल्ला मचा था. हालांकि, बाद में हरभजन सिंह ने इस घटना पर माफी मांग ली. वह आज भी अपने उस कार्य के लिए शर्मिंदा हैं. कई बार उन्हें उस कार्य के लिए सार्वजनिक जगह पर माफी मांगते हुए पाया गया है.
श्रीसंत ने किया बड़ा खुलासा
आईपीएल 2008 में हुए 'थप्पड़ काड़' पर अब श्रीसंत ने बड़ा खुलासा किया है. रंजिनी हरिदास के साथ एक यूट्यूब शो में बातचीत करते हुए उन्होंने अपने संयम के पीछे की वजह बताई है. उन्होंने कहा कि कई मलयाली लोगों ने मुझसे सवाल किया कि इतनी आक्रामकता दिखाने के बावजूद मैंने पलटवार क्यों नहीं किया. कुछ ने लोगों ने तो यहां तक कहा कि मुझे उन्हें जमीन पर पटक देना चाहिए था. अगर मैं ऐसा करता तो मुझे पर आजीवन प्रतिबंध लग जाता. उस दौरान केरल के पास इतनी ताकत नहीं थी. मैं केरल से खेलने वाला इकलौता खिलाड़ी था.'
श्रीसंत का बयान
श्रीसंत ने कहा, 'संजू (संजू सैमसन) को कुछ नहीं सोचना चाहिए. सचिन बेबी और निधीश (एम डी निधीश) को कुछ नहीं सोचना चाहिए. क्योंकि मैंने जवाब नहीं दिया और कुछ लोगों को बख्श दिया गया. ऐसा नहीं सोचो कि मैं यह अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए यह कह रहा हूं. यही मेरा तर्क है. उन्होंने कई कहानियों में इसका जिक्र किया है. जब हम शक्तिशाली होते हैं तो हमें उसका इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करना चाहिए. मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं जब हमारे पास शक्ति हो, तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, न कि उन लोगों के सामने दिखावा करना चाहिए जो हमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं.'
