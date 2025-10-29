विज्ञापन
दक्षिण अफ्रीका का वर्ल्ड रिकॉर्ड, पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी में ये कारनामा करने वाली दुनिया की पहली टीम

South Africa World Record vs PAK: रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अब तक पाकिस्तान ने 9 में से 4 मैच जीते हैं.

Pakistan vs South Africa 1st T20I
  • रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने टी20 मैच जीतने का नया रिकॉर्ड बनाया है
  • साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच में 194 रन बनाए और 55 रन से जीत हासिल की
  • पाकिस्तान की टीम 18.1 ओवर में 139 रन पर आउट हो गई, साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया
South Africa World Record vs PAK 1st T20I: साउथ अफ्रीका रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहले बैटिंग करते हुए टी20 मैच जीतने वाला पहला देश बन गया है. इस टीम ने मंगलवार को पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मैच को 55 रन से अपने नाम किया. इस मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी साउथ अफ्रीकी टीम ने 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 194 रन बनाए, जिसके जवाब में पाकिस्तान 18.1 ओवरों में महज 139 रन पर सिमट गया. रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अब तक पाकिस्तान ने 9 में से 4 मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड की टीम 5 में से 2 मुकाबले अपने नाम कर चुकी है.

इन सभी मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत दर्ज नहीं कर सकी. इनके अलावा, जिम्बाब्वे ने यहां 3 टी20 मैच खेले, जिसमें एक भी जीत नसीब नहीं हुई.

28 अक्टूबर को खेले गए इस मुकाबले की बात करें, तो साउथ अफ्रीका को रीजा हेंड्रिक्स और क्विंटन डी कॉक ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों ने 3.5 ओवरों में 44 रन की साझेदारी की. क्विंटन ने 13 गेंदों में 23 रन की पारी खेली. वहीं, रीजा 40 गेंदों में 1 छक्के और 5 चौकों की मदद से 60 रन बनाकर आउट हुए. इनके अलावा, टोनी डी जोरजी ने 33, जबकि जॉर्ज लिंडे ने 36 रन का योगदान साउथ अफ्रीका के खाते में दिया.

विपक्षी टीम की ओर से मोहम्मद नवाज ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि सईम अयूब ने 2 सफलताएं अपने नाम कीं. इसके जवाब में पाकिस्तान ने 31 के स्कोर पर साहिबजादा फरहान (24) का विकेट गंवाया, जिसके बाद विकेट निरंतर अंतराल पर गिरते रहे. पाकिस्तान की ओर से सईम अयूब ने सर्वाधिक 37 रन बनाए, जबकि मोहम्मद नवाज ने 36 रन की पारी खेली.

कॉर्बिन बॉश ने साउथ अफ्रीका के लिए 4 विकेट निकाले, जबकि जॉर्ज लिंडे ने 3 विकेट हासिल किए. इनके अलावा, लिजाद विलियम्स ने 2 सफलताएं अपने नाम कीं.

