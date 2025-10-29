Womens World Cup: दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में बनाई जगह, लौरा वोलवार्ट का नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज

लौरा वोलवार्ट ने सेमीफाइनल में कप्तानी पारी खेलते हुए रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई, जिसके बाद मारिजान कैप ने पंजा खोला, जिसके दम पर दक्षिण अफ्रीका ने 52 साल में पहली बार आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहली बार जगह बनाई है. दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 319 रन बनाए थे. इसके जवाब में इंग्लैंड 194 रन ही बना पाई. दक्षिण अफ्रीका ने 125 रनों से सेमीफाइनल जीता. दक्षिण अफ्रीका को पिछले तीन मौकों पर सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा है. लौरा वोलवार्ट की अगुवाई वाली यह टीम, पुरुष हो या महिला, वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली दक्षिण अफ्रीकी टीम है.

पुरुष और महिलाओं के प्रदर्शन को मिला दें तो दक्षिण अफ्रीका ने अभी तक वनडे वर्ल्ड कप में कुल 9 मैच खेले हैं और 7 बार उसे हार का सामना करना पड़ा, जबकि एक मैच बारिश के कारण रद्द हुआ. दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम इससे पहले 2000, 2017 और 2022 में सेमीफाइनल में पहुंची थी और तीनों मौकों पर उसे हार का सामना करना पड़ा था.

इंग्लैंड की बल्लेबाजी लड़खड़ाई

दक्षिण अफ्रीका से मिले 320 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही. टीम ने अपने शुरुआती 2 विकेट 0 पर और तीसरा विकेट 3 के स्कोर पर गंवा दिया. इसके बाद चौथे विकेट के लिए कप्तान नट सेवियर ब्रंट और एलिस कैप्सी के बीच 105 रन की साझेदारी हुई. इस साझेदारी ने इंग्लैंड की वापसी की उम्मीद जगाई, लेकिन एलिस कैप्सी के 50 के स्कोर पर आउट होने के बाद टीम एक बार फिर बिखर गई.

मारिजेन कैप ने खोला पंजा

कप्तान नट सेवियर ब्रंट 64 और डेनी व्याट 34 रन बनाकर आउट हुईं. दसवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरी लिंसे स्मिथ 27 रन बनाकर आउट हुईं. इंग्लैंड 42.3 ओवर में 194 रन पर सिमट गई और 125 रन के बड़े अंतर से मैच हार गई. दक्षिण अफ्रीका के लिए मारिजेन कैप ने 7 ओवर में 20 रन देकर 5 विकेट लिए. अयाबोंगा खाका, एन मल्बा, और सुन लूस ने 1-1 और नाडिन डे क्लार्क ने 2 विकेट लिए.

लौरा वोल्वार्ड्ट की ऐतिहासिक पारी

टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका ने कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट की बेहतरीन और यादगार शतकीय पारी के दम पर 7 विकेट पर 319 रन बनाए थे. लौरा वोल्वार्ड्ट ने वन मैन आर्मी की तरह बल्लेबाजी करते हुए 143 गेंद पर 20 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 169 रनों की बड़ी पारी खेली. सेमीफाइनल में खेली गई लौरा वोल्वार्ड्ट की इस पारी को लंबे समय तक याद रखा जाएगा. वोल्वार्ड्ट जब आउट होकर जा रही थीं, तो इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने भी उनकी मैराथन पारी के लिए उन्हें शाबाशी दी थी.

इसके अलावा, दक्षिण अफ्रीका के लिए तजमिन ब्रिट्स ने 45, मारिजेन कैप ने 42, और क्लो ट्रायोन ने 33 रन बनाए. इंग्लैंड के लिए सोफी एक्लेस्टन ने 10 ओवर में 44 रन देकर 4, लॉरेन बेल ने 10 ओवर में 55 रन देकर 2 विकेट, और नेट सेवियर ब्रंट ने 8 ओवर में 67 रन देकर 1 विकेट लिए.