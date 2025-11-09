IND 'A' vs SA 'A': टीम इंडिया की बढ़ी टेंशन, सिराज-कुलदीप जैसे स्टार गेंदबाजों के खिलाफ अफ्रीका ने हासिल किया 417 रनों का लक्ष्य

Quick Take Summary is AI generated, newsroom reviewed. भारतीय ए टीम को बेंगलुरु में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ पांच विकेट से हार का सामना करना पड़ा भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने दोनों पारियों में शतक लगाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता पहले अनाधिकारिक टेस्ट मैच में भारत ने जीत हासिल की थी और दोनों टीमों के बीच सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही

IND 'A' vs SA 'A' Test Match: दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सिलेंस ग्राउंड, बेंगलुरु में खेले गए दूसरे अनाधिकारिक टेस्ट में भारतीय ए टीम को हार का सामना करना पड़ा है.दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 417 रन का लक्ष्य मिला था, जो उसने 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया. 417 रन का लक्ष्य लेकर उतरी दक्षिण अफ्रीका को सलामी बल्लेबाजों जॉर्डन हर्मनन और लेसेगो सेनोक्वाने ने 156 रन की मजबूत शुरुआत दी.पहले विकेट के लिए की गई साझेदारी ने ही टीम के लिए जीत की नींव रखी.जॉर्डन शतक से चूक गए.वह 123 गेंद पर 91 रन बनाकर आउट हुए.सेनोक्वाने ने 174 गेंदों पर 77 रन की पारी खेली.

तीसरे नंबर पर आए जुबैर हमजा ने 88 गेंद पर 77 रन बनाए.लक्ष्य का पीछा कर रही दक्षिण अफ्रीका के लिए जुबैर की ये तेज पारी काफी अहम रही.राष्ट्रीय टीम के कप्तान और चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए टेंबा बवुमा ने 59 रन की पारी खेली.तीसरे विकेट के लिए इन दोनों के बीच 107 रन की साझेदारी हुई.कप्तान मारक्स एकरमैन ने 24 रन बनाए.कॉनर एस्टरहुइजन ने 54 गेंद पर नाबाद 52 और तियान वैन वुरेन ने नाबाद 20 रन बनाए.दोनों के बीच नाबाद 65 रन की साझेदारी हुई.दक्षिण अफ्रीका ने 98 ओवर में 5 विकेट पर 417 रन बनाकर मैच 5 विकेट से जीता.

मैच पर नजर डालें तो भारतीय टीम ने ध्रुव जुरेल के नाबाद 132 रन की मदद से पहली पारी में 255 रन बनाए थे.दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 221 रन बनाए थे और 34 रन से पिछड़ी थी.दूसरी पारी में भारत ने जुरेल के नाबाद 127 रन की मदद से 7 विकेट पर 382 रन बनाकर पारी घोषित की थी और पहली पारी में मिले 34 रन की बढ़त के आधार पर दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 417 रन का लक्ष्य दिया था।

दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे.वहीं दक्षिण अफ्रीका के कप्तान मार्कस एकरमैन प्लेयर ऑफ द मैच रहे. एकरमैन ने पहली पारी में शतक लगाया था. भारतीय पिच पर 417 रन का लक्ष्य हासिल करते हुए दक्षिण अफ्रीका की जीत इस बात की गवाह है कि सीनियर टीमों के बीच होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज रोमांचक होगी. दो अनाधिकारिक टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही. पहला मैच भारत ने जीता था.

इससे पहले रविचंद्रन अश्विन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "जॉर्डन हरमन की अगुवाई में साउथ अफ्रीका 'ए' 417 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अनाधिकारिक टेस्ट के चौथे दिन धमाकेदार प्रदर्शन कर रही.वह सिराज, प्रसिद्ध, कुलदीप और आकाशदीप के सामने 90 रन बनाकर खेल रहे.आज चाहे कुछ भी हो, जॉर्डन हरमन ने साउथ अफ्रीकी क्रिकेट जगत में तेजी से अपनी जगह बनाई है. वह दक्षिण अफ्रीका 20 में एसआर ईस्टर्न केप के लिए खेलते हैं"