T20 World Cup 2026: 7 फरवरी से 8 मार्च तक टूर्नामेंट का होगा आयोजन, अहमदाबाद में खेला जाएगा ओपनिंग और फाइनल मैच

ICC T20I World Cup 2026 Schedule: आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी 2026 से होगी और फाइनल मुकाबला 8 मार्च को खेला जाएगा. यह विश्व कप भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा. साल 2024 टी20 विश्व कप में खिताब जीतने के बाद भारत का आत्मविश्वास मजबूत है. वहीं 2026 में घरेलू हालात में खेलना भारतीय टीम के लिए बड़ा फायदा साबित हो सकता है. कप्तान और चयनकर्ता अब अगले कुछ महीनों में टीम संयोजन को अंतिम रूप देने की कोशिश करेंगे.

अहमदाबाद में पहला और आखिरी मैच

इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट्स के मुताबिक, नरेंद्र मोदी स्टेडियम (अहमदाबाद) टूर्नामेंट के पहले और अंतिम मैच दोनों की मेजबानी करेगा. भारत-पाकिस्तान के बीच सेमीफाइनल हुआ तो वो मुकाबला कोलंबो में खेला जायेगा और ऐसे में दूसरा सेमीफाइनल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जायेगा और बेंगलुरु को अभ्यास मैचों के संभावित स्थल के रूप में शामिल किया गया है.

श्रीलंका या पाकिस्तान अंतिम चार में पहुंचते हैं तब क्या होगा?

अगर श्रीलंका या पाकिस्तान अंतिम चार में पहुंचते हैं, तो वो मैच कोलंबो में खेला जाएगा. फाइनल मैच के स्थान का निर्णय अभी बाकी है और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन क्वालीफाई करता है. मगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है, तो मैच श्रीलंका में खेला जाएगा.

भारत बनाम पाकिस्तान मैच श्रीलंका में

इस बीच अगर इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत होती है, तो यह मुकाबला श्रीलंका में खेला जाएगा. सुरक्षा और दोनों देशों के बीच माहौल को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

मुकाबलों के लिए संभावित वेन्यू की लिस्ट

आईसीसी ने विश्व कप के लिए भारत और श्रीलंका के कुल नौ स्थलों को शॉर्टलिस्ट किया है.

भारत में मुकाबलों के लिए वेन्यू की लिस्ट

अहमदाबाद (नरेंद्र मोदी स्टेडियम)

मुंबई (वानखेड़े स्टेडियम)

कोलकाता (ईडन गार्डन्स)

दिल्ली (अरुण जेटली स्टेडियम)

चेन्नई (एमए चिदंबरम स्टेडियम)

श्रीलंका में मुकाबलों के लिए वेन्यू की लिस्ट

कोलंबो (आर. प्रेमदासा स्टेडियम)

कोलंबो (पी. सरवनमुत्थु स्टेडियम)

कैंडी (पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम)