Sourav Ganguly on Asia Cup 2025 Winner: भारत का ऑस्ट्रेलिया का एकदिवसीय दौरा 19 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसके मैच पर्थ, एडिलेड और सिडनी में होंगे, इसके बाद दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन घरेलू एकदिवसीय मैच होंगे.

सौरव गांगुली ने Asia Cup 2025 को लेकर कर दी बड़ी भविष्यवाणी, रोहित-विराट को लेकर दे दिया ये बयान
Sourav Ganguly on Asia Cup And Rohit - Virat Odi Future

Sourav Ganguly on Asia Cup 2025 Winner and Rohit-Virat ODI Carrer: पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का रविवार को मानना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को जब तक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तब तक वनडे खेलते रहना चाहिए, क्योंकि पचास ओवरों के प्रारूप में उनका रिकॉर्ड "शानदार" है. मीडिया रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देते हुए, जिनमें कहा गया था कि ऑस्ट्रेलिया में आगामी वनडे सीरीज़ इस मशहूर जोड़ी के लिए आखिरी हो सकती है, गांगुली ने कहा कि उन्हें ऐसी किसी भी बात की जानकारी नहीं है. जब इन अटकलों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता."

रोहित-विराट को लेकर गांगुली ने कहा (Sourav Ganguly on Rohit-Virat ODI Future)

हालांकि, गांगुली ने ज़ोर देकर कहा कि उनके करियर को आगे बढ़ाने के लिए प्रदर्शन ही निर्णायक कारक होना चाहिए. "यह कहना मुश्किल है. जो अच्छा करेगा, वह खेलेगा. अगर वो अच्छा करते हैं, तो उन्हें खेलते रहना चाहिए. कोहली का वनडे रिकॉर्ड शानदार है, यहां तक कि रोहित शर्मा का भी. दोनों ही सीमित ओवरों के क्रिकेट में कमाल के हैं," उन्होंने एडब्ल्यूएल एग्री बिज़नेस लिमिटेड के एक कार्यक्रम के दौरान कहा.

रिपोर्टों के अनुसार, अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा भारत के दो महान खिलाड़ियों कोहली और रोहित के लिए आखिरी वनडे मैच हो सकता है, जो पहले ही टी20 और टेस्ट में अपना आखिरी मैच खेल चुके हैं. दोनों ने अभी तक इस बारे में कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया है कि उनका लक्ष्य 2027 विश्व कप है या नहीं.

भारत का ऑस्ट्रेलिया का एकदिवसीय दौरा 19 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसके मैच पर्थ, एडिलेड और सिडनी में होंगे, इसके बाद दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन घरेलू एकदिवसीय मैच होंगे. 2026 के कैलेंडर में न्यूज़ीलैंड, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज़ के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज और न्यूज़ीलैंड के खिलाफ एक और मुकाबला शामिल है. (Team India Upcoming Schedule vs AUS, SA, Asia Cup)

9 सितंबर से दुबई में होने वाले आगामी टी20 एशिया कप के बारे में, गांगुली ने कहा कि इंग्लैंड में पांच टेस्ट मैचों की कड़ी सीरीज के बाद, भारतीय टीम एक बेहद जरूरी ब्रेक के बाद इस बार प्रबल दावेदार होगी. “वो ब्रेक पर हैं. आईपीएल के बाद, उन्होंने पांच टेस्ट मैच खेले और अब वे 9 सितंबर से एशिया कप खेलेंगे.

“भारत बहुत मज़बूत है और अगर वे लाल गेंद वाले क्रिकेट में मजबूत हैं, तो वे सफेद गेंद वाले क्रिकेट में और भी मजबूत हैं. इसलिए, मेरी राय में, भारत प्रबल दावेदार है, और दुबई के अच्छे विकेटों पर उन्हें हराना बहुत मुश्किल होगा.” टेस्ट कप्तान के रूप में शुभमन गिल की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर, गांगुली ने युवा भारतीय टेस्ट कप्तान की जमकर तारीफ की: "वह भारत के टेस्ट कप्तान हैं और उनका भविष्य उज्ज्वल है," उन्होंने कहा.

गांगुली ने आगे कहा कि वह क्रिकेट प्रशासन में दूसरी पारी के लिए पूरी तरह तैयार हैं और नामांकन दाखिल करेंगे. पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष, जो 2015 के मध्य से अक्टूबर 2019 तक सीएबी के अध्यक्ष रहे, गागुंली ने कहा, "अगर सदस्य चाहेंगे, तो मैं (सीएबी अध्यक्ष पद के लिए) नामांकन दाखिल करूंगा."

