Business Ideas: नौकरी की चिक-चिक छोड़िए! अमूल दे रहा है हर महीने ₹1.5 लाख कमाने का मौका, जानें कैसे

अगर आप नौकरी की चिक-चिक से परेशान हैं और अपना खुद का 'बॉस' बनना चाहते हैं, तो अमूल आपके लिए एक मक्खन जैसा ऑफर लेकर आया है. जी हां, वही अमूल जिसका दूध पीकर इंडिया बड़ा हुआ है, अब अपनी फ्रैंचाइजी के जरिए आपको पैसा कमाने का मौका दे रहा है. इस खबर में आपको बताते हैं कि कैसे आप अमूल की फ्रैंचाइजी ले सकते हैं और कितना मुनाफा आपको हो सकता है.

सिर्फ 2.6 लाख रुपये में काम शुरू

आजकल एक अच्छी चाय की टपरी खोलने में भी लाखों लग जाते हैं, लेकिन अमूल के साथ बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बहुत बड़ी रकम की जरूरत नहीं है. आप 2 लाख से 6 लाख रुपये के बीच निवेश करके अपना आउटलेट खोल सकते हैं. अमूल मुख्य रूप से दो तरह की फ्रैंचाइजी देता है-

अमूल प्रेफर्ड आउटलेट

बस 2 लाख से 2.6 लाख रुपये लगाओ. 100-150 स्क्वायर फुट की जगह और काम शुरू. इसमें 25,000 रुपये रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, 1 लाख रुपये रिनोवेशन और 75,000 रुपये इक्विपमेंट पर खर्च होते हैं.

आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर 

अगर आपके पास 6 लाख रुपये हैं और थोड़ी बड़ी जगह है, तो आप आइसक्रीम का आलीशान पार्लर खोल सकते हैं. इसमें 50,000 रुपये सिक्योरिटी और बाकी रकम दुकान की सजावट और मशीनों पर खर्च होती है.

कमाई और मुनाफा 

अमूल की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कंपनी को कोई रॉयल्टी या प्रॉफिट शेयरिंग नहीं देनी होती. आप जितना बेचेंगे, मुनाफा उतना ही आपका होगा.  साथ ही अमूल का कहना है कि अगर आपकी दुकान सही जगह पर है, तो आप हर महीने ₹40,000 से लेकर ₹1.5 लाख तक की कमाई कर सकते हैं.

प्रोडक्ट्स पर कमीशन

  • दूध के पाउच पर: 2.5%
  • मिल्क प्रोडक्ट्स (पनीर, घी, मक्खन) पर: 10%
  • आइसक्रीम पर: 20%
  • रेसिपी आधारित आइटम्स (शेक, सैंडविच) पर: 50% तक

अमूल की फ्रैंचाइजी कैसे लें?

अगर आप अमूल की फ्रैंचाइजी लेना चाहते हैं, तो प्रोसेस बहुत सिंपल है. आवेदन के लिए सिर्फ अमूल की आधिकारिक वेबसाइट www.amul.com पर जाएं. इंटरनेट पर कई फर्जी वेबसाइटें हैं जो अमूल के नाम पर पैसे ठगती हैं. अमूल कभी भी आपसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे नहीं मांगता. आवेदन के समय आधार कार्ड, पैन कार्ड, दुकान के कागज या रेंट एग्रीमेंट और बैंक डिटेल्स की जानकारी मांगी जाएगी.

