India T20I Squad vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, इन खिलाड़ियों ने मारी बाजी

BCCI Announced Team India Squad for T20I Series vs NZ: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया के ऐलान के साथ ही न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भी भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है. शुभमन गिल खराब फॉर्म के चलते टीम में जगह बनाने से चूक गए हैं. जबकि ईशाक किशन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के बाद टीम में जगह बनाई है. न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज, टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत की आखिरी टी20 सीरीज होगी.
बीसीसीआई के सचिव देवजित सैकिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टी20 विश्व कप 2026 के साथ-साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए टीम की घोषणा की. न्यूजीलैंड सीरीज में भी टी20 विश्व कप वाली टीम ही खेलेगी. इस अवसर पर भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर भी मौजूद रहे.
सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में घोषित 15 सदस्यीय टीम से शुभमन गिल की छुट्टी कर दी गई है. शुभमन लंबे समय से टी20 फॉर्मेट में निराशाजनक प्रदर्शन कर रहे थे. गिल की जगह विश्व कप में ऑलराउंडर अक्षर पटेल को उपकप्तान बनाया गया है.
टीम में संजू सैमसन विकेटकीपर बल्लेबाज हैं. संभवत: अभिषेक शर्मा के साथ वही पारी की शुरुआत करेंगे. दूसरे विकेटकीपर के रूप में ईशान किशन को टीम में जगह मिली है. किशन को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बतौर बल्लेबाज शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है. किशन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शीर्ष स्कोरर रहे थे. किशन की लंबे समय बाद टीम इंडिया में एंट्री हुई है.
तिलक वर्मा भी टीम में हैं, जबकि लंबे समय बाद मध्यक्रम के बल्लेबाज रिंकू सिंह की टीम में वापसी हुई है. ऑलराउंडर के रूप में अक्षर पटेल के अलावा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और वाशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया है. वहीं वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव के रूप में दो विशेषज्ञ स्पिनर हैं.
जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा के रूप में तीन तेज गेंदबाजों को मौका दिया गया है. टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होना है. विश्व कप 7 फरवरी से शुरू होगा.
भारत के दौरे पर आ रही न्यूजीलैंड की टीम तीन वनडे और पांच टी20 मुकाबले की सीरीज खेलेगी जिसमे पहले वनडे सीरीज खेला जाएगा जिसकी शुरुआत 11 जनवरी से होगी और आखिरी वनडे 18 जनवरी को खेला जाएगा.
वहीं टी20 सीरीज की बात करें तो 5 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 21 जनवरी को खेला जाएगा और आखिरी मैच 31 जनवरी को खेला जाएगा. कुल मिलाकर ये सीरीज 11 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक चलेगी. न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज टीम इंडिया के लिए टी20 विश्वा कप 2026 के लिए बड़ा वार्मअप साबित होगा .
ऐसा है भारतीय स्क्वाड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), जसप्रीत बुमराह, अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह.
