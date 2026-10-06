दिल्ली कैपिटल्स में 'दादा' का प्रमोशन, IPL 2027 के लिए हेड कोच बने सौरव गांगुली

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को IPL 2027 सीजन के लिए दिल्ली कैपिटल्स का नया हेड कोच नियुक्त किया गया है. फ्रेंचाइजी के साथ उनका जुड़ाव नया नहीं है. गांगुली 2019 में सलाहकार के रूप में दिल्ली कैपिटल्स से जुड़े थे और तब से टीम के साथ कई अहम भूमिकाओं में काम कर चुके हैं. 54 वर्षीय गांगुली ने पुरुष और महिला दोनों टीमों के लिए डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की जिम्मेदारी भी निभाई है. अब वह कोच के तौर पर टीम को नई दिशा देने की तैयारी में हैं.

नियुक्ति के बाद गांगुली ने कहा कि दिल्ली कैपिटल्स उनके दिल के बेहद करीब है और वर्षों से इस फ्रेंचाइजी के साथ उनका मजबूत रिश्ता रहा है. उन्होंने कहा कि टीम के मालिकों, मैनेजमेंट, सपोर्ट स्टाफ और खिलाड़ियों के साथ काम करने का अनुभव उनके लिए इस नई भूमिका को और खास बनाता है.

गांगुली का मानना है कि टीम के पास प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का अच्छा समूह मौजूद है और हाल के वर्षों में दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार क्रिकेट खेली है. उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी सीजन में टीम एक मजबूत और निडर इकाई के रूप में मैदान पर उतरेगी.

गांगुली पिछले कई वर्षों से फ्रेंचाइजी से जुड़े रहे हैं और अब उन्हें टीम की सबसे अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है. पूर्व भारतीय कप्तान ने पिछले वर्ष दिल्ली कैपिटल्स की SA20 फ्रेंचाइजी प्रिटोरिया कैपिटल्स के हेड कोच की भूमिका भी निभाई थी. नई जिम्मेदारी मिलने के बाद गांगुली ने कहा कि दिल्ली कैपिटल्स उनके लिए सिर्फ एक टीम नहीं, बल्कि एक ऐसा परिवार है जिसके साथ उनका पुराना और मजबूत रिश्ता रहा है.

गांगुली ने कहा, "मैंने मालिकों, मैनेजमेंट, सपोर्ट स्टाफ और खिलाड़ियों के साथ लंबे समय तक काम किया है. इसलिए हेड कोच की यह नई जिम्मेदारी मेरे लिए बेहद खास है. हमारे पास प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का अच्छा समूह है और मुझे उम्मीद है कि हम एक मजबूत और निडर टीम तैयार करेंगे." दिल्ली कैपिटल्स का मालिकाना हक GMR ग्रुप और JSW ग्रुप के पास है, जो बारी-बारी से हर दो साल में फ्रेंचाइजी का संचालन संभालते हैं. 2027 सीजन से टीम का प्रबंधन फिर से JSW ग्रुप के हाथों में होगा.

गांगुली ने जोनाथन ट्रॉट/हेमंग बदानी (जैसा संदर्भ हो) की जगह ली है, जिनके कार्यकाल में दिल्ली कैपिटल्स लगातार दो सीजन प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रही थी. दिल्ली कैपिटल्स के चेयरमैन और को-ओनर पार्थ जिंदल ने गांगुली की नियुक्ति का स्वागत करते हुए कहा कि वह हमेशा से फ्रेंचाइजी के अहम सदस्य रहे हैं. जिंदल को भरोसा है कि गांगुली के अनुभव और नेतृत्व में टीम IPL खिताब की मजबूत दावेदार बन सकती है.

इस बीच फ्रेंचाइजी के लिए एक और बड़ी खबर ऋषभ पंत की वापसी रही. दिल्ली और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हुए हाई-प्रोफाइल ट्रेड के तहत पंत दोबारा कैपिटल्स में शामिल हुए हैं, जबकि स्पिनर कुलदीप यादव दूसरी टीम का हिस्सा बन गए.

गौरतलब है कि IPL के पिछले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स छठे स्थान पर रही थी. ऐसे में फ्रेंचाइजी को उम्मीद होगी कि गांगुली की अगुआई में टीम अगले सीजन में बेहतर प्रदर्शन करेगी.



