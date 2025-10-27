हार से टूटा सोफी डिवाइन का दिल, जीत के साथ खेल को नहीं कर पाईं अलविदा

न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन अपने शानदार करियर का अंत जीत के साथ नहीं कर पाने से निराश हैं लेकिन उन्होंने कहा कि वह अपनी क्रिकेट यात्रा के दौरान हुए महिला क्रिकेट के विकास को देखने पर गर्व महसूस करती हैं. वह इस दौरान बनाई गई अपनी मित्रता और खेल में लगभग दो दशकों तक संजोई गई यादों के लिए भी आभारी हैं. न्यूजीलैंड को टूर्नामेंट के अपने अंतिम ग्रुप चरण मैच में इंग्लैंड के हाथों आठ विकेट से हार का सामना करना पड़ा जिसके बाद डिवाइन ने अपने करियर को अलविदा कहा.

डिवाइन ने कहा कि उन्हें जीत के साथ अलविदा कहने की उम्मीद थी. लेकिन ऐसा नहीं हो सका और उन्होंने इंग्लैंड की टीम को अपनी योजनाओं को अच्छी तरह से लागू करने का श्रेय दिया. उन्होंने मैच के बाद कहा, 'निराशाजनक. मैं जीत के साथ जाना चाहती थी और आज का प्रदर्शन वैसा नहीं था. इंग्लैंड को श्रेय जाता है, उन्होंने बल्ले से अच्छा प्रदर्शन किया.'

छत्तीस वर्षीय खिलाड़ी ने कहा कि संन्यास लेने के फैसले की घोषणा पहले करने से उन्हें अपने विदाई मैच में भावनाओं पर काबू करने में मदद मिली. उन्होंने कहा, 'दरअसल मैं उतना नहीं रोई जितना मैंने सोचा था. घोषणा करने की सबसे अच्छी बात यह थी कि मैं अपनी भावनाओं को समझ पाई. यह आज के दिन का आनंद लेने और 19 साल पहले की जड़ों की ओर लौटने के बारे में था.'

डिवाइन ने कहा कि अपनी साथी और करीबी दोस्त सूजी बेट्स के साथ आखिरी बार मैदान साझा करना बेहद खास था. उन्होंने कहा, 'सूजी बेट्स के दूसरे छोर पर गेंदबाजी करने के साथ मैच खत्म करना अच्छा लगा जो वाकई खास था.'

अपनी टीम के भविष्य के बारे में डिवाइन ने कहा कि वह युवा प्रतिभाओं के उभरने को लेकर उत्साहित हैं. उन्होंने कहा, 'बस आत्मविश्वास और खुद पर भरोसा. टी20 विश्व कप जीत के बाद हमने इस बारे में बात की थी. जब हम अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलते हैं तो हम दुनिया में किसी को भी हरा सकते हैं. आने वाली प्रतिभाओं को लेकर उत्साहित हूं. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ही काफी है.'

डिवाइन ने कहा कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि उनके पदार्पण के बाद से खेल कितना आगे बढ़ गया है और उन्होंने युवाओं को खेल का आनंद लेने की सलाह दी.

उन्होंने कहा, 'खेल आपको बहुत कुछ सिखाता है, हम पेशेवर एथलीट हैं और आपको इसी के आधार पर आंका जाता है. जब तक आप खेलते हो, इसका आनंद लो. लेकिन यह समझो कि क्रिकेट भी बस एक खेल है. मुझे यकीन है कि मैं मैदान के आसपास लोगों को परेशान करूंगी.'

इंग्लैंड की कप्तान नैट साइवर ब्रंट ग्रुप चरण के अंतिम मैच में अपनी टीम के प्रदर्शन से बेहद खुश थीं. उन्होंने इस जीत को पूरी टीम का प्रयास बताया जिसने सेमीफाइनल से पहले उनके आत्मविश्वास को और मजबूत किया.

उन्होंने कहा, 'आज मैं वाकई अच्छा प्रदर्शन करना चाहती थी. इस टूर्नामेंट में हमने जिस तरह से क्रिकेट खेला है, वह काफी हद तक सफल रहा है इसलिए इस प्रदर्शन से खुश हूं.'