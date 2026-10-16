टीम इंडिया तक नहीं पहुंचे तो क्या? क्रिकेट में करियर बनाने के 10 रास्ते, जहां खेल से जुड़े रहकर बना सकते हैं शानदार भविष्य

भारत में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, करोड़ों बच्चों का सपना है. हर साल न जाने कितने बच्चे बैग में किताबों के साथ किट भी उठाते हैं. सुबह स्कूल से पहले नेट्स, शाम को मैच और छुट्टियों में पूरा दिन मैदान. सपना वही पुराना होता है, एक दिन टीम इंडिया के लिए खेलना, लेकिन हर सपना टीम इंडिया तक नहीं पहुंचता. कई खिलाड़ी अंडर-16 तक पहुंचते हैं, कुछ अंडर-19 तक, कुछ राज्य टीम के दरवाजे तक. वहीं कई ऐसे भी होते हैं जो सालों मेहनत करने के बाद भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते, जिसकी उन्होंने कल्पना की थी. ऐसे में अक्सर एक सवाल सामने आता है, अगर खिलाड़ी नहीं बन पाए तो क्या क्रिकेट भी छूट जाएगा?

हकीकत यह है कि क्रिकेट अब सिर्फ बल्लेबाजों और गेंदबाजों का खेल नहीं रहा. मैदान पर जो 22 खिलाड़ी दिखते हैं, उनके पीछे भी एक पूरी टीम काम करती है.

किसी खिलाड़ी की तकनीक सुधारने वाला कोच होता है. किसी मैच की बारीकियों पर नजर रखने वाला वीडियो एनालिस्ट. हर रन और हर विकेट का रिकॉर्ड रखने वाला स्कोरर. मैदान पर फैसले लेने वाला अंपायर. चोट लगने पर खिलाड़ी को वापस मैदान तक पहुंचाने वाला फिजियो. टीम की फिटनेस संभालने वाला स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच.

आज आईपीएल से लेकर घरेलू क्रिकेट तक शायद ही कोई टीम हो जो डेटा और वीडियो एनालिसिस का इस्तेमाल न करती हो. यही वजह है कि क्रिकेट में एनालिस्ट और सपोर्ट स्टाफ की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है.

दूसरी तरफ डिजिटल दौर ने भी नए रास्ते खोले हैं. कई लोग क्रिकेट पर लिखकर, कमेंट्री करके, यूट्यूब चैनल चलाकर या सोशल मीडिया के जरिए ही अपना करियर बना रहे हैं. क्रिकेट देखने और समझने का शौक भी अब पेशे में बदला जा सकता है.

यही वजह है कि अगर कोई खिलाड़ी टीम इंडिया तक नहीं पहुंच पाता, तो इसका मतलब यह नहीं कि क्रिकेट उसके जीवन से खत्म हो गया. खेल के आसपास भी एक ऐसी दुनिया है, जहां मौके कम नहीं हैं. कई बार मैदान के बीच में खड़ा खिलाड़ी सबसे ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे काम कर रहे लोग भी उतने ही जरूरी होते हैं. क्रिकेट का दायरा अब इतना बड़ा हो चुका है कि इसमें अपने लिए जगह तलाशने वालों के पास पहले से कहीं ज्यादा विकल्प हैं.