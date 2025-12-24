विज्ञापन
रोहित शर्मा मैदान में बल्लेबाजी करने उतरे और फैंस की भीड़ न जुटे, यह हो नहीं सकता. बुधवार को जयपुर में रोहित शर्मा को देखने के लिए फैंस की ऐसी भीड़ जुटी कि लगा ही नहीं यहां घरेलू मैच खेला जा रहा है.

Video: खचाखच भरा SMS, रोहित शर्मा के लिए जुटी इंटरनेशनल जैसी भीड़, तूफानी शतक देख क्रेजी हुए फैंस
SMS में रोहित की बल्लेबाजी के लिए जुटी फैंस की भारी भीड़.
जयपुर:

Rohit Sharma at SMS Jaipur: भारतीय पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के लिए फैंस किस कदर क्रेजी होते हैं, इसका नजारा बुधवार को जयपुर में देखने को मिला. दरअसल विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई का पहला मैच बुधवार को जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम (SMS) में खेला जा रहा है. सिक्किम के खिलाफ खेले जा रहे इस मैच में रोहित शर्मा को देखने के लिए फैंस की भारी भीड़ जुटी. स्टेडियम के भीतर की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वह वहां जुटी भीड़ और उनके उत्साह को साफ बता रहे हैं. सिक्किम के खिलाफ खेले गए इस मैच में रोहित शर्मा ने मैच देखने पहुंचे फैंस को निराश नहीं किया. रोहित ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जमाया. 

रोहित शर्मा के लिए SMS में जुटी कैसी भीड़, देखें तस्वीरें, वीडियो

जयपुर के स्टेडियम में जुटे हजारों क्रिकेट फैंस

रोहित ने पुल शॉट, उनके बल्ले से निकले चौके-छक्कों पर दर्शक सीट से उठकर सीटियां मारते दिखे. मिली जानकारी के अनुसार इस मैच के लिए 3 हजार दर्शकों को सवाई मान सिंह स्टेडियम में जाने की बात थी. लेकिन यहां दर्शक कही ज्यादा जुटे.

सोशल मीडिया पर एसएमएस में जुटी लोगों की भीड़ से जुड़े कई वीडियो सामने आए, जो यह बता रहे हैं कि फैंस रोहित को देखने के लिए किस कदर क्रेजी हो रहे थे. 

रोहित शर्मा ने मात्र 62 गेंदों पर पूरा किया शतक

सिक्किम के खिलाफ मैच में रोहित ने 62 गेंद पर शतक पूरा कर लिया है. रोहित ने अबतक अपनी शतकीय पारी में 9 चौके और 8 छक्के लगाए हैं. रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देख फैन्स गदगद हैं. मालूम हो कि सिक्किम ने मुंबई को 237 रनों का टारेगट दिया है. रोहित की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से यह लग रहा है कि मुंबई इसे बड़ी आसानी से पूरा कर लेगा. 

