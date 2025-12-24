Video: खचाखच भरा SMS, रोहित शर्मा के लिए जुटी इंटरनेशनल जैसी भीड़, तूफानी शतक देख क्रेजी हुए फैंस

Rohit Sharma at SMS Jaipur: भारतीय पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के लिए फैंस किस कदर क्रेजी होते हैं, इसका नजारा बुधवार को जयपुर में देखने को मिला. दरअसल विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई का पहला मैच बुधवार को जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम (SMS) में खेला जा रहा है. सिक्किम के खिलाफ खेले जा रहे इस मैच में रोहित शर्मा को देखने के लिए फैंस की भारी भीड़ जुटी. स्टेडियम के भीतर की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वह वहां जुटी भीड़ और उनके उत्साह को साफ बता रहे हैं. सिक्किम के खिलाफ खेले गए इस मैच में रोहित शर्मा ने मैच देखने पहुंचे फैंस को निराश नहीं किया. रोहित ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जमाया.

रोहित शर्मा के लिए SMS में जुटी कैसी भीड़, देखें तस्वीरें, वीडियो

SMS में रोहित शर्मा के लिए जुटी इंटरनेशनल मैच जैसी भीड़.

𝐓𝐇𝐄 𝐇𝐈𝐓𝐌𝐀𝐍 𝐒𝐇𝐎𝐖!



Rohit Sharma, playing his first Vijay Hazare Trophy match after seven years, scores a 28-ball fifty for Mumbai against Sikkim at the Sawai Mansingh Stadium in Jaipur.



📸 - @rvmoorthyhindu

जयपुर के स्टेडियम में जुटे हजारों क्रिकेट फैंस

रोहित ने पुल शॉट, उनके बल्ले से निकले चौके-छक्कों पर दर्शक सीट से उठकर सीटियां मारते दिखे. मिली जानकारी के अनुसार इस मैच के लिए 3 हजार दर्शकों को सवाई मान सिंह स्टेडियम में जाने की बात थी. लेकिन यहां दर्शक कही ज्यादा जुटे.



सोशल मीडिया पर एसएमएस में जुटी लोगों की भीड़ से जुड़े कई वीडियो सामने आए, जो यह बता रहे हैं कि फैंस रोहित को देखने के लिए किस कदर क्रेजी हो रहे थे.

Arrangements made to welcome fans at stadium - 3,000.



Fans came at the Jaipur Stadium - 10,000.



- Insane craze for Rohit Sharma. 🥶 (Shayan Acharya).

रोहित शर्मा ने मात्र 62 गेंदों पर पूरा किया शतक

सिक्किम के खिलाफ मैच में रोहित ने 62 गेंद पर शतक पूरा कर लिया है. रोहित ने अबतक अपनी शतकीय पारी में 9 चौके और 8 छक्के लगाए हैं. रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देख फैन्स गदगद हैं. मालूम हो कि सिक्किम ने मुंबई को 237 रनों का टारेगट दिया है. रोहित की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से यह लग रहा है कि मुंबई इसे बड़ी आसानी से पूरा कर लेगा.

