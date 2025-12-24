Mumbai vs Sikkim: रोहित शर्मा ने जड़ा तूफानी शतक, 'हिटमैन शो' देख फैंस ने कुछ इस अंदाज में मनाया जश्न

Rohit Sharma Century; Vijay Hazare Trophy 2025 MI vs Sikkim: जयपुर के सवाई मानसिंघ स्टेडियम में रोहित शर्मा का हिटमैन शो चला जिसने फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया. रोहित ने 62 गेंदों में सिक्किम के खिलाफ शतक जड़ धमाल मचा दिया. एक सुहावनी दिसंबर की दोपहर में रोहित शर्मा अपने जाने-पहचाने अंदाज़ में खेल रहे थे. उन्होंने स्विवल पुल शॉट खेला, आसानी से ज़मीन पर छक्का मारा, और सिक्किम के तेज़ गेंदबाज़ों को स्वीप भी किया, जिससे पिंक सिटी में 'हिटमैन' के चाहने वालों को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सबसे अच्छा तोहफा मिला.

उनका 37वां लिस्ट ए शतक, 93 गेंदों पर 155 रन, सिर्फ़ क्वालिटी के बारे में नहीं था. यह मनोरंजन के बारे में भी था. एक कॉन्सर्ट जैसा लग रहा था जहां फैन अपने पसंदीदा सिंगर को एक के बाद एक चार्टबस्टर गाते हुए देखने आए थे. यह BCCI के फरमान के बारे में नहीं था, या नेशनल सेलेक्टर्स को कुछ साबित करने के बारे में नहीं था, या उस हेड कोच के बारे में नहीं था जो "स्टार कल्चर को खत्म करना" चाहता है.

वह दिन पूरी तरह से एक हीरो और उसके फ़ैंस के बारे में था, और जब तक वे स्टेडियम से निकले, पूर्व भारतीय कप्तान के 18 चौकों और नौ छक्कों ने उनकी भूख को पूरी तरह से शांत कर दिया था. सुबह 9 बजे तक, सभी रास्ते सवाई मानसिंह स्टेडियम की ओर जा रहे थे. एक कामकाजी दिन की सुबह, अगर स्टेडियम का 80 प्रतिशत हिस्सा भरा हो, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय क्रिकेट के लिए स्टार्स कितने जरूरी हैं.

"मुंबई चा राजा रोहित शर्मा" (मुंबई का राजा रोहित शर्मा) के अब जाने-पहचाने नारे स्टैंड्स में गूंज रहे थे, जब फ़ैंस ने स्टार की एक झलक देखी. जैसे ही भीड़ को पता चला कि मुंबई फ़ील्डिंग कर रही है, कुछ हज़ार लोग इस प्रार्थना के साथ चले गए कि सिक्किम इतनी अच्छी बल्लेबाज़ी करे कि वे अपने हीरो को जी भरकर बल्लेबाज़ी करते हुए देख सकें.

फिर कुछ आक्रामक रोहित के वफ़ादार थे जिन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, "गंभीर किधर है, देख रहा है ना?" (गौतम गंभीर, तुम कहां हो, देख रहे हो ना?). यह नेशनल सेलेक्टर आर.पी. सिंह की ओर भी इशारा हो सकता था, जो बाउंड्री लाइन के पास बैठे थे. लंबे समय से तारीफ सुनने के आदी, पूर्व भारतीय कप्तान ने अपने फैंस को जवाब देने के लिए बस हाथ उठाया.

जैसे ही यह खबर फैली कि सिक्किम ने सात विकेट पर 236 रन का अच्छा स्कोर बनाया है, माहौल बदल गया. ड्रेसिंग रूम के ऊपर वाली एक स्टैंड को छोड़कर, जो सुरक्षा कारणों से बंद थी, बाकी तीनों स्टैंड में कोई भी सीट खाली नहीं थी, लेकिन जैसे ही रोहित ने क्रांति कुमार की गेंद पर स्क्वायर लेग के पीछे अपना पहला पिक-अप स्विवल पुल शॉट मारा, शोर का लेवल बढ़ गया.

सिक्किम के गेंदबाज क्रांति, पाल्जोर और लेफ्ट-आर्म स्पिनर गुरिंदर घबराए हुए थे और उनमें क्वालिटी की कमी थी. बहुत सारी हाफ-ट्रैकर गेंदें थीं. असल में, रोहित एक घुटने पर बैठकर सीमर पाल्जोर को स्क्वायर लेग के पीछे स्वीप किया. दो कैच छूटे, लेकिन किसे परवाह थी? रोहित को अटैक की क्वालिटी पता थी और उनके 62 गेंदों में शतक और 91 गेंदों में 150 रन के बाद बल्ले को ऊपर उठाने का एक छोटा सा पल आया.

आखिरकार, क्रांति कुमार की वाइड गेंद उनके बल्ले के किनारे पर लगी. यह एक थका हुआ शॉट लग रहा था. लेकिन एक कामकाजी दिन में काफी मनोरंजन हो चुका था, और उसके बाद फैंस स्टैंड खाली करने लगे. हिटमैन का जलवा उस दिन के लिए खत्म हो गया था, लेकिन इससे पहले रोहित शर्मा की एक और खास राइम पूरे स्टेडियम में गूंजी: "दाल बाटी चूरमा, रोहित शर्मा सूरमा."

(PTI इनपुट के साथ)