Smriti Mandhana: स्मृति मंधाना का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 50 गेंदों में शतक ठोक लगाई रिकॉर्ड्स बुक को किया तहस-नहस

Smriti Mandhana World Record: भारतीय महिला वनडे टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में इतिहास रच दिया. मंधाना का इस मुकाबले में तूफान देखने को मिला और उन्होंने सिर्फ 50 गेंदों में शतक जड़कर विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया. नई दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में मंधाना 63 गेंदों में 17 चौके और पांच छक्कों के दम पर 125 रन बनाकर आउट हुईं. लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने आधा दर्जन से अधिक रिकॉर्ड बुक में अपनी जगह बनाई. हालांकि, मंधाना के शतक के बाद भी टीम इंडिया यह मुकाबला जीत नहीं पाई और 43 रन से हार गई.

महिला वनडे का दूसरा सबसे तेज शतक

मंधाना का 50 गेंदों में शतक महिला वनडे क्रिकेट इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक है. मंधाना ने बेथ मूनी और सोफी डिवाइन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. महिला वनडे में सबसे तेज़ शतक लगाने का रिकॉर्ड मेग लैनिंग के नाम है. जिन्होंने ओवल में 2012 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 45 गेंदों में शतक जड़ा था. बता दें, भारत के लिए महिला वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाली बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप-3 स्थान पर सिर्फ मंधाना ही हैं.

महिला वनडे में सबसे तेज़ शतक (गेंदों का सामना करके)

45 - मेग लैनिंग बनाम न्यूजीलैंड, नॉर्थ सिडनी ओवल, 2012

50 - स्मृति मंधाना बनाम ऑस्ट्रेलिया, दिल्ली, 2025

57 - करेन रोल्टन बनाम दक्षिण अफ्रीका, लिंकन, 2000

57 - बेथ मूनी बनाम भारत, दिल्ली, 2025

59 - सोफी डिवाइन बनाम आयरलैंड, डबलिन, 2018

60 - चमारी अथापथु बनाम न्यूजीलैंड, गाले, 2023

महिला वनडे में लगातार मैचों में शतक लगाने वाली भारतीय

मंधाना अब वनडे में दो अलग-अलग मौकों पर लगातार महिला वनडे मैचों में शतक लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं. उन्होंने इस सीरीज के दूसरे मैच में भी शतक जड़ा था. इससे पहले उन्होंने 2024 में ऐसा किया था.

किसी एक देश के खिलाफ सबसे अधिक शतक

यह मंधाना का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथा शतक रहा और मंधाना अब महिला वनडे में किसी एक देश के खिलाफ सबसे अधिक शतक लगाने वाली बल्लेबाजों की लिस्ट में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर आ गई हैं. इस लिस्ट में पहले स्थान पर मेग लैनिंग हैं, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 शतक लगाए हैं. मंधाना, टैमी ब्यूमोंट (दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ), और नेट साइवर-ब्रंट (ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ) ने चार-चार शतक लगाए हैं.

मंधाना का वर्ल्ड रिकॉर्ड

स्मृति मंधाना महिला वनडे के इतिहास में ऐसी पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने दो अलग-अलग कैलेंडर ईयर में चार-चार शतक लगाए हैं. मंधाना का यह इस साल का चौथा शतक था. मंधाना ने पिछले साल भी चार शतक लगाए थे. महिला वनडे में एक कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक शतक लगाने के मामले में ब्रिट्स तज़मीन तीसरे स्थान पर हैं. उन्होंने इस साल अभी तक 4 शतक लगाए हैं.

वनडे में सबसे अधिक शतक

मंधाना का यह महिला वनडे का 13वां शतक रहा. मंधाना अब महिला वनडे में सबसे अधिक शतक लगाने के मामले में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर आ गई हैं. इस लिस्ट में पहले स्थान पर मेग लैनिंग हैं, जिन्होंने 15 शतक लगाए हैं. जबकि सुजी बेट्स और स्मृति मंधाना ने 13-13 शतक लगाए हैं. जबकि टैमी ब्यूमोंट के नाम 12 शतक हैं.

सबसे तेज वनडे शतक

मंधाना अब वनडे फॉर्मेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय बन गई हैं. उन्होंने विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ा है. कोहली ने 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 गेंदों में शतक जड़ा था.

सबसे तेज अर्द्धशतक

मंधाना ने इस मैच में सिर्फ 25 गेंदों में अपना अर्द्धशतक पूरा किया था और वह महिला वनडे में सबसे तेज वनडे अर्द्धशतक लगाने वाली बल्लेबाज बन गए हैं.

भारत को मिली हार

ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बैथ मूनी की 138 और जॉर्जिया वॉल की 81, एलिसे पेरी की 68 रनों की पारी के दम 412 रन बनाए. यह महिला वनडे इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है. जबकि भारत के खिलाफ किसी टीम द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा टोटल है. इसके जवाब में मंधाना की 125, दीप्ति शर्मा की 72, हरमनप्रीत कौर की 52 रनों की पारी के दम पर भी टीम इंडिया 369 रनों पर सिमट गई और 43 रनों से हार गई.

