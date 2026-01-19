विज्ञापन
DGP का दफ्तर में 'इश्किया' वाला वीडियो वायरल, बेटी गोल्ड स्मगलिंग में हुई थी गिरफ्तार, CM ने मांगी रिपोर्ट

वीडियो देखने के बाद मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है. दूसरी ओर वीडियो में नजर आ रहे DGP रामचंद्र राव ने वीडियो को पूरी तरह से मॉर्फ्ड बताते हुए इसे खुद को निशाना बनाने की साजिश करार दिया है. 

DGP रामचंद्र राव, उनके वायरल वीडियो का स्क्रीन शॉट और बेटी रान्या राव.
  • सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में IPS अधिकारी डॉ. रामचंद्र राव महिला के साथ गलत व्यवहार करते दिख रहे हैं.
  • मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने वायरल वीडियो की जांच के लिए गृह मंत्रालय से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.
  • डॉ. रामचंद्र राव ने वीडियो को फर्जी और मॉर्फ्ड बताते हुए इसे उनके खिलाफ साजिश करार दिया है.
DGP Ramachandra Rao Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक पुलिस अधिकारी अपनी वर्दी में दफ्तर में बैठा नजर आ रहा है. अधिकारी के साथ एक महिला भी है. महिला के साथ अधिकारी अश्लील हरकतें करता नजर आ रहा है. वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा है. दूसरी ओर वायरल वीडियो में नजर आ रहे अधिकारी का कहना है कि यह वीडियो फर्जी है. दूसरी ओर इस वायरल वीडियो पर सीएम ने गृह मंत्रालय से जांच रिपोर्ट मांगी है. वायरल वीडियो में नजर आ रहे IPS अधिकारी डॉ. रामचंद्र राव हैं. डॉ. रामचंद्र राव कर्नाटक में डीजीपी रैंक के अधिकारी हैं. सामने आए वीडियो में रामचंद्र राव महिला को गले लगाते और चुमते नजर आ रहे हैं. 

सीएम सिद्धारमैया ने मांगी रिपोर्ट

यह मामला सामने आते ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने विभाग से विस्तृत ब्रीफिंग ली है. वीडियो देखने के बाद मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है. दूसरी ओर वीडियो में नजर आ रहे DGP रामचंद्र राव ने वीडियो को पूरी तरह से मॉर्फ्ड बताते हुए इसे खुद को निशाना बनाने की साजिश करार दिया है. 

वायरल वीडियो पर डीजीपी राव ने क्या कहा?

हालांकि सरकार ने वीडियो की असलियत और अनुशासनहीनता के आरोपों की जांच शुरू कर दी है. वायरल वीडियो पर IPS डॉ. रामचंद्र राव ने कहा, “ये छेड़छाड़ किए गए वीडियो हैं. ऐसी कोई घटना नहीं हुई है. मैं इस मामले पर अपने वकील से चर्चा करूंगा और इस संबंध में निर्णय लूंगा.”

वायरल वीडियो के बाद गृह मंत्री से मिलने पहुंचे DGP, नहीं हुई मुलाकात

इस घटनाक्रम के मद्देनजर DGP राव गृह मंत्री जी. परमेश्वर के कार्यालय गए थे ताकि मामले पर स्पष्टीकरण दे सकें. हालांकि, सूत्रों के अनुसार, परमेश्वर ने एक कर्मचारी के माध्यम से सूचित किया कि वे उनसे मिल नहीं पाएंगे, जिसके बाद DGP राव कार्यालय से चले गए. सूत्रों ने यह भी पुष्टि की कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गृह विभाग से इस मामले में रिपोर्ट मांगा है. 

सूत्रों का दावा- एक साल पहले का वीडियो

सूत्रों के अनुसार, ये वीडियो एक साल से भी पहले रिकॉर्ड किए गए थे, रान्या राव की सोने की तस्करी मामले में गिरफ्तारी से पहले. बताया जाता है कि ये हरकतें कार्यालय में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई थीं. रामचंद्र राव नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय (डीसीआरई) में पुलिस महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं.

पूर्व गृह मंत्री बोले- IPS अधिकारी इस स्तर तक गिर सकता है

पूर्व गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि रामचंद्र राव ने पूरे पुलिस विभाग का अपमान किया है. पूर्व मंत्री ने कहा, "अगर एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी इस स्तर तक गिर सकता है, तो मेरे पास शब्द नहीं हैं. ये अधिकारी आदर्श होने चाहिए. इन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए और इस संबंध में कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए."

गोल्ड तस्करी केस में DGP राव की एक्ट्रेस बेटी हुई थी गिरफ्तार

इससे पहले, राज्य सरकार को सोने की तस्करी के एक मामले में डीजीपी राव पर लगे आरोपों के कारण शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था. उनकी बेटी और साउथ एक्ट्रेस रान्या राव को एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी करते पकड़ा गया था. रान्या राव की गिरफ्तारी के बाद मार्च 2025 में कर्नाटक सरकार ने सोने की तस्करी मामले के संबंध में रामचंद्र राव को अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया था.

हालांकि रान्या राव डीजीपी की सौतेली बेटी है. रान्या की गिरफ्तारी के बाद डीजीपी ने खुद को बेटी से अलग बताया था. लेकिन जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि रान्या ने पुलिसिंग बैंकग्राउंड के जरिए एयरपोर्ट पर तस्करी का नेटवर्क बनाया था. बेटी पर लगे इस आरोप के बाद राव को फोर्स लीव पर भेजा गया था. 

नोटः NDTV वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

DGP Ramachandra Rao, Ranya Rao Arrested, Ranya Rao Gold Smuggling, DGP Ramachandra Rao Video
