स्मृति मंधाना आज रचेंगी इतिहास! मिताली राज के बाद यह कारनामा करने वाली बनेंगी दूसरी भारतीय महिला बल्लेबाज

Smriti Mandhana Has Chance To Create History : भारत और श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के बीच जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला आज (26 दिसंबर 2025) तिरुवनंतपुरम स्थित ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला जाएगा. जहां फैंस की निगाहें भारतीय महिला टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) के ऊपर टिकी रहेंगी. मैच के दौरान अगर वह 28 रन बनाने में कामयाब रहती हैं तो वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तरफ से इंटरनेशनल लेवल पर 10,000 रन बनाने वाली दूसरी खिलाड़ी बन जाएंगी. फिलहाल यह बड़ी उपलब्धि केवल पूर्व कप्तान मिताली राज (Mithali Raj) के नाम दर्ज है. जिन्होंने 333 इंटरनेशनल मुकाबलों में कुल 10,868 रन बनाए हैं.

स्मृति मंधाना ने बनाए हैं 9,972 रन

खबर लिखे जाने तक स्मृति मंधाना ने भारतीय महिला टीम की तरफ से 279 इंटरनेशनल मुकाबलों में 9,972 रन बनाए हैं. देश के लिए उन्होंने सात टेस्ट, 117 वनडे और 155 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से टेस्ट की 12 पारियों में 57.18 की औसत से 629, वनडे की 117 पारियों में 48.38 की औसत से 5322 और टी20 की 149 पारियों में 29.78 की औसत से 4021 रन निकले हैं.

दुनिया की चौथी बल्लेबाज बनने का भी मौका

यही नहीं मंधाना 28 रन बनाते ही महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दुनिया की चौथी महिला खिलाड़ी बन जाएंगी. फिलहाल यह बड़ी उपलब्धि मिताली राज (10,868 रन), सूजी बेट्स (10,652 रन ) और शार्लोट एडवर्ड्स (10,273 रन ) के नाम दर्ज है.

दूसरे टी20 मुकाबले में भारत को मिली थी तूफानी जीत

श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय महिला टीम को तूफानी जीत मिली थी. जहां पारी का आगाज करते हुए शेफाली वर्मा जबरदस्त लय में नजर आई थीं. स्मृति के जल्दी आउट हो जाने के बाद टीम के लिए उन्होंने 34 गेंदों में 11 चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 69 रन बनाए थे. नतीजन भारतीय महिला टीम ने लक्ष्य को 11.5 ओवरों में ही हासिल कर लिया था.

