Vijay Hazare Trophy: सचिन तेंदुलकर के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड से मात्र दो कदम दूर विराट कोहली, लेकिन बना हुआ है ये बड़ा सवाल

Virat Kohli Eye Sachin Tendulkar World Record: प्रचंड फॉर्म में चल रहे दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली जब बुधवार को दिल्ली के लिए 15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने उतरे तो फैंस को उनकी झलक नहीं मिली. इस मैच के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए. कोहली ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर फैंस को शतक का तोहफा दिया. दिल्ली के लिए उन्होंने 131 रनों की पारी खेली और टीम को जीत दिलाई. यह विराट कोहली के लिस्ट ए का 58वां शतक रहा और इस शतक के दौरान उन्होंने लिस्ट क्रिकेट में 16 हजार रन पूरे कर लिए हैं. विराट ने लिस्ट ए में सचिन का महारिकॉर्ड ध्वस्त किया.

विराट ने तोड़ा सचिन का एक और रिकॉर्ड

विराट कोहली ने बुधवार को बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1 में खेले गए मुकाबले में दिल्ली की ओर से खेलते हुए 101 गेंदों में 3 छक्कों और 14 चौकों की मदद से 131 रन की पारी खेली. उनकी इस पारी के दम पर दिल्ली ने 4 विकेट से जीत दर्ज की. कोहली के 16,000 रन की उपलब्धि उन्हें दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बाद लिस्ट ए क्रिकेट में यह आंकड़ा छूने वाला दूसरा भारतीय खिलाड़ी बनाती है.

37 वर्षीय कोहली इस मुकाम को हासिल करने वाले दुनिया के 9वें खिलाड़ी हैं, उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग, कुमार संगकारा और सर विवियन रिचर्ड्स जैसे दिग्गजों का नाम इस सूची में शामिल था. बड़ी बात यह है कि कोहली को इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए 330 पारियां लगीं, जबकि सचिन को 391 पारियां लगीं थी. कोहली अब लिस्ट ए में सबसे तेज 16 हजार रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं.

अब निशाने पर यह मेगा रिकॉर्ड

सचिन ने अपने करियर में लिस्ट ए में 551 मैचों की 538 पारियों में 60 शतक लगाए हैं. जबकि कोहली के नाम 343 पारियों की 330 पारियों में 58 शतक हैं. कोहली अगर शुक्रवार को भी शतक लगाने में सफल होते हैं तो यह उनके लिस्ट ए करियर का 59वां शतक होगा.

हालांकि, बड़ा सवाल है कि क्या कोहली विजय हजारे के इसी सीजन में यह रिकॉर्ड तोड़ेंगे या फैंस को इंतजार करना पड़ेगा. क्योंकि कोहली दिल्ली के दो मैचों के लिए उपलब्ध हैं, जैसा बीसीसीआई का आदेश है. देखना होगा कि क्या कोहली दो मैचों के अलावा भी खेलते हैं या नहीं. अगर कोहली खेले और उनका बल्ला चला तो सचिन का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड इसी सीजन ध्वस्त हो सकता है. दिल्ली अब शुक्रवार को गुजरात के खिलाफ मैच खेलेगी.

