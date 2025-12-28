IND Women vs SL Women: मंधाना, दीप्ति शर्मा और अट्टापट्टू बदलने जा रही हैं क्रिकेट का इतिहास, चौथा T20I मुकाबला बना खास

India Women vs Sri Lanka Women, 4th T20I: भारत और श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम (India Women vs Sri Lanka Women) के बीच जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला आज (28 दिसंबर 2025) तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा. जहां भारतीय महिला टीम की कोशिश रहेगी कि वह इस मुकाबले को भी जीतकर सीरीज में 4-0 की बढ़त हासिल करे. यही नहीं मैच के दौरान कई खिलाड़ियों के पास विशेष उपलब्धियां हासिल करने का भी सुनहरा मौका रहेगा. जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

स्मृति मंधाना

चौथे टी20 मुकाबले में स्मृति मंधाना के बल्ले से 27 रन निकलते हैं तो वह भारतीय महिला टीम की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी बल्लेबाज बन जाएंगी. फिलहाल यह खास उपलब्धि केवल पूर्व कप्तान मिताली राज के नाम दर्ज है. जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर 333 मैच खेलते हुए 314 पारियों में 10868 रन बनाए हैं. वहीं मंधाना के बल्ले से खबर लिखे जाने तक 280 मैच की 279 पारियों में 9973 रन निकले हैं.

दीप्ति शर्मा

श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ अगर आज दीप्ति शर्मा एक और विकेट चटकाने में कामयाब होती हैं तो वह महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाली दुनिया की पहली गेंदबाज बन जाएंगी. फिलहाल वह ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर मेगन शट के साथ संयुक्त रूप से पहले पायदान पर स्थित हैं. दोनों ही गेंदबाजों ने महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में क्रमशः 151-151 विकेट चटकाए हैं.

दीप्ति ने चमारी अट्टापट्टू और डैनी व्याट-हॉज को क्रमशः 6-6 बार आउट किए हैं

महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दीप्ति शर्मा ने श्रीलंकाई महिला कप्तान चमारी अट्टापट्टू और इंग्लिश महिला क्रिकेटर डैनी व्याट-हॉज को सबसे ज्यादा बार क्रमशः 6-6 बार आउट किया है. आज के मुकाबले में वह अट्टापट्टू को एक बार और शिकार बनाना चाहेंगी.

चमारी अट्टापट्टू

श्रीलंकाई महिला कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने अपनी टीम की तरफ से खबर लिखे जाने तक 149 महिला टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. आज के मुकाबले में वह उतरते हुए 150 महिला टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलने वाली दुनिया की आठवीं खिलाड़ी बन जाएंगी.

